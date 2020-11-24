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Общество

Трудовые династии «Красного Октября»: один завод для четырех поколений

Представители рода Смольяниновых – Федосеевых вписали себя в историю предприятия
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На этом фото 2013 года собралась почти вся трудовая династия Федосеевых. Фото из личного архива семьи Федосеевых.

На этом фото 2013 года собралась почти вся трудовая династия Федосеевых. Фото из личного архива семьи Федосеевых.

В конце апреля 1897 года на берегу Волги в Царицыне торжественно заложили первую плиту в будущий металлургический завод. Уже через год, 25 ноября 1898 года, здесь запустили первую мартеновскую печь. Именно эта дата считается официальным днем рождения завода, который назывался «Урал-Волга», «ДЮМО», а ныне носит гордое имя «Красный Октябрь». Сегодня это одно из крупнейших предприятий спецсталей и ведущий производитель нержавеющего проката в стране. В этом году металлургический комбинат отмечает свое 122-летие.

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».

Все успехи и достижения предприятия – это заслуга трудового коллектива. Люди - главное богатство завода, поэтому мастерство и традиции здесь передают от отца к сыну. И сегодня на «Красном Октябре» работают правнуки первых сталеваров и металлопрокатчиков. Среди них и четвертое поколение династии Смольяниновых – Федосеевых, представители которой трудились на металлургическом заводе с первого дня и не понаслышке знают всю его историю от истоков до наших дней.

ОТ КОРНЕЙ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Иван Константинович Смольянинов стоял у истоков волгоградской металлургии. Он пришел на завод «Урал-Волга» в ноябре 1898 года, сразу после его основания. И проработал электромашинистом в мартеновском цехе №2 почти полвека до остановки и эвакуации завода в августе 1942 года.

Во время войны ожесточенные сражения шли на территории завода и на подступах к нему. Металлургический гигант СССР был практически полностью разрушен. Но уже через пять месяцев после окончания Сталинградской битвы завод выдал первую плавку стали, а спустя месяц - 31 августа 1943 года - первую тонну проката. Восстанавливали завод из руин дочь и зять Ивана Смольянинова.

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».

- Дед пришел работать на завод в 16 лет, его закрепили за электроремонтным цехом, - рассказывает внук Сергей Федосеев. - Во время войны уже с 12 - 13 лет подростки вставали у станков. Бабушка тоже устроилась на «Красный Октябрь» еще девочкой. Ей было всего 14 лет, когда она получила распределение в этот же цех. Там они и познакомились, и спустя несколько лет поженились

Владимир Сергеевич Федосеев пришел на завод в октябре 1943 года и проработал на «Красном Октябре» сорок лет. Все это время трудился электрослесарем. Ненадолго уезжал из города, но снова вернулся и устроился на блюм, оттуда перевелся в теплосиловой цех. На пенсию уходил уже из ЭСПЦ-2. Был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Его супруга Тамара Ивановна тоже была удостоена этой медали, среди ее наград есть и орден «Знак почета», а ее фотография хранится в заводском музее. Дочь основателя династии Смольяниновых - Федосеевых отдала заводу 43 года, начиная с декабря 1943 года. Все это время работала в электроремонтном цехе, была лучшей обмотчицей предприятия.

Следом на металлургическое предприятие пришло следующее поколение - дети Тамары Ивановны и Владимира Сергеевича - Александр и Евгений Федосеевы.

Александр Владимирович устроился на «Красный Октябрь» в 1971 году. Работал мастером-механиком в электросталеплавильном цехе №3. Заводу он отдал 34 года. Несколькими годами позже, в 1977-м, пришла на предприятие и его супруга Елена Ивановна. Она проработала крановщицей в ремонтно-механическом цехе более тридцати лет - до 2008 года.

ЖИВЕМ И РАБОТАЕМ НА КРАСНОМ

Сыновья Федосеевых тоже решили продолжить трудовую династию. Родители постоянно рассказывали детям о заводе, так что у детей просто не было шанса выбрать иное место работы. Старший сын, Сергей Александрович сейчас трудится в ЭСПЦ-3 мастером-механиком металлургического оборудования. Его супруга Евгения какое-то время работала лаборантом ЦКИ, а младший брат, Евгений - сменным мастером в ЦОМП.

- Живем на Красном, работаем на «Красном». Мать, отец, я и брат - мы все в одном цехе трудились. После окончания колледжа я вслед за родителями пошел на завод, металлургия была мне интересна, к тому же я с детства любил с техникой заниматься. На предприятии занимаюсь ремонтом оборудования - кранов, станков, печей, напольного оборудования. Если произошла поломка, интересно узнать, в чем причина, разобрать, сделать. Мне нравится, я от этого удовольствие получаю, - делится Сергей Федосеев, который уже 13 лет работает на предприятии.

ОБЩИЙ СТАЖ – 270 ЛЕТ

Второй внук основателя династии, Евгений Владимирович Федосеев, трудился на «Красном» с 1974 года в цехе ЭСПЦ-2. Он проработал сталеваром 35 лет, награжден грамотой «Почетный металлург России».

В 2000 году на «Красный Октябрь» пришел его сын Александр Евгеньевич. Уже 20 лет он работает на заводе, сначала трудился вальцовщиком в СПЦ, сейчас слесарем в листопрокатном цехе. Несколько лет на предприятии работала и дочь Евгения Владимировича, Светлана.

Общий стаж большой и дружной семьи Федосеевых на «Красном Октябре» уже более 270 лет. В металлургии роль трудовых династий сложно переоценить. Старшие передают младшим уважение к профессии, и каждое поколение вносит свой вклад в развитие предприятия - это его опора, его золотой фонд.

Сегодня, в непростые для страны и всего мира времена, «Красный Октябрь» вновь возрождается и держит курс на стабильную работу. Свой 122-й день рождения предприятие встречает ударным трудом. По данным ассоциации «Спецсталь», по итогам 9 месяцев 2020 года заводу удалось не просто сохранить лидерские позиции, но и нарастить долю общего производства нержавеющей стали в стране с 33% до 37%.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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