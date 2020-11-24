Трудовые династии «Красного Октября»: один завод для четырех поколений

На этом фото 2013 года собралась почти вся трудовая династия Федосеевых. Фото из личного архива семьи Федосеевых.

В конце апреля 1897 года на берегу Волги в Царицыне торжественно заложили первую плиту в будущий металлургический завод. Уже через год, 25 ноября 1898 года, здесь запустили первую мартеновскую печь. Именно эта дата считается официальным днем рождения завода, который назывался «Урал-Волга», «ДЮМО», а ныне носит гордое имя «Красный Октябрь». Сегодня это одно из крупнейших предприятий спецсталей и ведущий производитель нержавеющего проката в стране. В этом году металлургический комбинат отмечает свое 122-летие.

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».

Все успехи и достижения предприятия – это заслуга трудового коллектива. Люди - главное богатство завода, поэтому мастерство и традиции здесь передают от отца к сыну. И сегодня на «Красном Октябре» работают правнуки первых сталеваров и металлопрокатчиков. Среди них и четвертое поколение династии Смольяниновых – Федосеевых, представители которой трудились на металлургическом заводе с первого дня и не понаслышке знают всю его историю от истоков до наших дней.

ОТ КОРНЕЙ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Иван Константинович Смольянинов стоял у истоков волгоградской металлургии. Он пришел на завод «Урал-Волга» в ноябре 1898 года, сразу после его основания. И проработал электромашинистом в мартеновском цехе №2 почти полвека до остановки и эвакуации завода в августе 1942 года.

Во время войны ожесточенные сражения шли на территории завода и на подступах к нему. Металлургический гигант СССР был практически полностью разрушен. Но уже через пять месяцев после окончания Сталинградской битвы завод выдал первую плавку стали, а спустя месяц - 31 августа 1943 года - первую тонну проката. Восстанавливали завод из руин дочь и зять Ивана Смольянинова.

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».

- Дед пришел работать на завод в 16 лет, его закрепили за электроремонтным цехом, - рассказывает внук Сергей Федосеев. - Во время войны уже с 12 - 13 лет подростки вставали у станков. Бабушка тоже устроилась на «Красный Октябрь» еще девочкой. Ей было всего 14 лет, когда она получила распределение в этот же цех. Там они и познакомились, и спустя несколько лет поженились

Владимир Сергеевич Федосеев пришел на завод в октябре 1943 года и проработал на «Красном Октябре» сорок лет. Все это время трудился электрослесарем. Ненадолго уезжал из города, но снова вернулся и устроился на блюм, оттуда перевелся в теплосиловой цех. На пенсию уходил уже из ЭСПЦ-2. Был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Его супруга Тамара Ивановна тоже была удостоена этой медали, среди ее наград есть и орден «Знак почета», а ее фотография хранится в заводском музее. Дочь основателя династии Смольяниновых - Федосеевых отдала заводу 43 года, начиная с декабря 1943 года. Все это время работала в электроремонтном цехе, была лучшей обмотчицей предприятия.

Следом на металлургическое предприятие пришло следующее поколение - дети Тамары Ивановны и Владимира Сергеевича - Александр и Евгений Федосеевы.

Александр Владимирович устроился на «Красный Октябрь» в 1971 году. Работал мастером-механиком в электросталеплавильном цехе №3. Заводу он отдал 34 года. Несколькими годами позже, в 1977-м, пришла на предприятие и его супруга Елена Ивановна. Она проработала крановщицей в ремонтно-механическом цехе более тридцати лет - до 2008 года.

ЖИВЕМ И РАБОТАЕМ НА КРАСНОМ

Сыновья Федосеевых тоже решили продолжить трудовую династию. Родители постоянно рассказывали детям о заводе, так что у детей просто не было шанса выбрать иное место работы. Старший сын, Сергей Александрович сейчас трудится в ЭСПЦ-3 мастером-механиком металлургического оборудования. Его супруга Евгения какое-то время работала лаборантом ЦКИ, а младший брат, Евгений - сменным мастером в ЦОМП.

- Живем на Красном, работаем на «Красном». Мать, отец, я и брат - мы все в одном цехе трудились. После окончания колледжа я вслед за родителями пошел на завод, металлургия была мне интересна, к тому же я с детства любил с техникой заниматься. На предприятии занимаюсь ремонтом оборудования - кранов, станков, печей, напольного оборудования. Если произошла поломка, интересно узнать, в чем причина, разобрать, сделать. Мне нравится, я от этого удовольствие получаю, - делится Сергей Федосеев, который уже 13 лет работает на предприятии.

ОБЩИЙ СТАЖ – 270 ЛЕТ

Второй внук основателя династии, Евгений Владимирович Федосеев, трудился на «Красном» с 1974 года в цехе ЭСПЦ-2. Он проработал сталеваром 35 лет, награжден грамотой «Почетный металлург России».

В 2000 году на «Красный Октябрь» пришел его сын Александр Евгеньевич. Уже 20 лет он работает на заводе, сначала трудился вальцовщиком в СПЦ, сейчас слесарем в листопрокатном цехе. Несколько лет на предприятии работала и дочь Евгения Владимировича, Светлана.

Общий стаж большой и дружной семьи Федосеевых на «Красном Октябре» уже более 270 лет. В металлургии роль трудовых династий сложно переоценить. Старшие передают младшим уважение к профессии, и каждое поколение вносит свой вклад в развитие предприятия - это его опора, его золотой фонд.

Сегодня, в непростые для страны и всего мира времена, «Красный Октябрь» вновь возрождается и держит курс на стабильную работу. Свой 122-й день рождения предприятие встречает ударным трудом. По данным ассоциации «Спецсталь», по итогам 9 месяцев 2020 года заводу удалось не просто сохранить лидерские позиции, но и нарастить долю общего производства нержавеющей стали в стране с 33% до 37%.