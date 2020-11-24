ТОП-6 оригинальных аксессуаров для вашего Volkswagen Polo

Фото:Волга-Раст.

Машина заменила на конвейере предыдущую модель VW Polo. Автомобиль сконструирован на той же модульной платформе PQ25[1] и сохранил уже проверенные временем безотказные 16-литровые атмосферники (90-105 л.с.), работающие в паре с 5-ступенчатой МКПП и 6-ступенчатым DSG[2]. В то же время, автомобиль чуть увеличился в габаритах, получил обновленный кузов лифтбэк, расширенный пакет электронных опций и новый дизайн салона.

По ощущениям автолюбителей, уже познакомившихся с новым поколением Volkswagen Polo, это — действительно совершенно новый автомобиль, который стал чуть мощнее, динамичнее, маневреннее, мягче в ходу и комфортнее для водителя и пассажиров уже в базовой комплектации.

Однако Volkswagen никогда не останавливается на базовом оборудовании своих новых автомобилей, и параллельно обновляет пакеты оригинальных аксессуаров, которыми можно доукомплектовать автомобиль для повышения удобства владельцев. Мы предлагаем вашему вниманию список лучших аксессуаров для автомобилей Volkswagen Polo последнего поколения, которые улучшат некоторые эксплуатационные характеристики и комфорт управления машиной.

1. Багажная сетка

Багажник нового VW Polo увеличился почти на 60 литров и теперь имеет внутренний объем до 535 литров. Главная проблема больших багажников — сохранность вещей и грузов во время поездки, в автомобиле решена просто: багажник имеет приподнятый фальшпол, багаж к которому можно удобно закрепить с помощью эластичной багажной сетки.

Сетка изготовлена из легкого и прочного синтетического волокна, оснащена прочными стальными крючками по периметру, с помощью которых крепится к скобкам установленным в багажнике. Вещи под такой сеткой надежно фиксируются на одном месте, не перемещаются по багажному отделению при движении автомобиля и защищены от повреждений.

Арт. 1K9065111

Стоимость: 3 916 руб. 99 коп.

2. Вешалка для одежды

Фото:Волга-Раст.

Перевозить одежду в салоне автомобиля в неупакованном виде сложно — она мешает пассажирам и быстро мнется и загрязняется. Компания Volkswagen предусмотрела рациональное и практичное решение этой проблемы — удобно разместить куртку, рубашку или пиджак в салоне авто позволит фирменная модульная система Reise&Komfort[3] с комплектом функциональных насадок.

Базовый кронштейн может быть укреплен на заднюю спинку переднего пассажирского сиденья. Он снабжен простой системой защелок, которыми в системе можно закрепить:

- плечики для одежды (есть встроенная вешалка, которую можно снимать и использовать вне салона машины);

- универсальные одежные крючки;

- складной столик для пассажиров второго ряда сидений.

Кроме того, в кронштейне можно надежно закрепить держатели для мобильных устройств Apple iPad[4] 2-4, mini[5], Air[6], а также планшетов Samsung Galaxy Tab[7] ¾ 10.1.

Арт. 000061127B

Стоимость: 5 724 руб. 00 коп.*

3. Накладки на педали

Фото:Волга-Раст.

У оригинальных педалей любого автомобиля есть типовой недостаток — они быстро изнашиваются от постоянного трения о подошвы обуви водителя, начинают проскальзывать и выглядят неэстетично в салоне. Чтобы защитить рабочие поверхности педалей, мы рекомендуем приобрести фирменные накладки на педали.

Накладки на педали выполнены из прочной и легкой нержавейки, имеют аккуратный внешний вид, стильный дизайн и рифленое покрытие с защитой от проскальзывания ноги. Периодически меняя изношенные накладки вы защитите оригинальные педали от износа и сохраните общую эстетику салона.

Арт. 8N1064200

Стоимость: 2 577 руб. 84 коп.*

4. Насадка для заднего глушителя

Фото:Волга-Раст.

Внешний дизайн автомобиля является частью общего стильного «образа» вашего автомобиля. Поэтому каждый элемент кузовного экстерьера не менее важен, чем внутреннее оформление салона. Выхлопная труба — не просто функциональная деталь системы выхлопа, но и важная часть автомобильного дизайна.

Если вы хотите придать выхлопной трубе более привлекательный внешний вид и добавить спортивный эффект, используйте декоративные фирменные насадки для заднего глушителя. Аксессуар на выхлопную трубу изготовлен из высокопрочной и качественно отполированной нержавейки, имеет эффектную скошенную форму и агрессивный спортивный дизайн. При необходимости такие насадки можно менять по мере износа, что позволит сохранить привлекательный внешний вид кузова автомобиля.

Арт. 6R0071910

Стоимость: 4 903 руб. 94 коп.*

5. Резиновые коврики в салон

Фото:Волга-Раст.

Резиновые коврики в салоне автомобиля выполняют несколько функций: защищают оригинальное покрытие пола от воды и грязи, не дают ногам проскальзывать и являются частью внутреннего стильного дизайна. Они должны соответствовать габаритам салона, надежно фиксироваться к полу, не пропускать влагу и иметь привлекательный внешний вид.

Отличным решением для салона нового VW Polo являются фирменные резиновые коврики с боковым логотипом Polo. Они выполнены из качественной, прочной и долговечной резины, устойчивой к износу, грязи и химикатам, хорошо удерживают воду, точно соответствуют габаритам оригинального пола, быстро устанавливаются и снимаются, легко чистятся и сушатся, имеют на обратной стороне фиксаторы и не скользят на полу.

Арт. 6RU061580 82V

Стоимость: 851 руб. 81 коп.*

6. Коврик в багажник, с высокими краями

Фото:Волга-Раст.

Багажник, как и салон, требует поддержания чистоты, защиты оригинальной обивки от непогоды, пролива кислот и химических жидкостей, а также нуждается в нескользящей поверхности для того, чтобы багаж удерживался на месте во время движения автомобиля и не травмировался.

Фирменные коврики в багажник VW Polo– лучшее и наиболее практичное решение для защиты багажного отделения автомобиля. Они выполнены из прочной, водонепроницаемой и устойчивой к грязи и химикатам резины, точно соответствуют габаритам багажного отделения, легко укладываются и снимаются, удобно чистятся и сушатся, не проскальзывают. Аккуратный 5-сантиметровый бортик по периметру предотвращает вытекание жидкостей на оригинальный пол салона и помогают поддерживать чистоту.

Арт. 6RU061161

Стоимость: 3 131 руб. 71 коп.*

Подробности и наличие оригинальных аксессуаров уточняйте в отделе сервиса и запасных частей Официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» по телефону: +7(8442)781-333. Реклама.

*Представленные в ТОП6-6 фирменных оригинальных аксессуаров для Volkswagen Polo, вы можете заказать на сайте https://service.volkswagen.ru/eshop в официальном сервисе Volkswagen «Волга-Раст».

[1] PQ25 - (англ.) ПиКью25

[2] DCG - (англ. Direct-Shift Gearbox, сокращенно DCG, транслитерация ДСДжи), полуавтоматическая коробка передач

[3] Reise&Komfort - (англ.) РайзЭндКомфорт

[4] Apple iPad - (англ.) Эпл АйПад

[5] Mini - (англ.) Мини

[6] Air - (англ.) Эир

[7] Samsung Galaxy Tab - (англ.) Самсунг Гэлэкси Таб