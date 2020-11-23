Блюда к новогоднему столу от «Конфетки - Бараночки»

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Осталось совсем немного времени до главного зимнего праздника - Нового 2021 года. А это значит, что уже пора украшать дом гирляндами, наряжать красавицу елочку, продумывать наряд, и, конечно же, праздничный стол. Кулинария «Конфетки - Бараночки» будет рада помочь вам с последним.

Уже сейчас «Конфетки - Бараночки» готовы помочь всем, кто не хочет каждый праздник проводить на кухне у плиты. В меню появились банкетные, праздничные, сытные и полезные блюда из рыбы, курицы и мяса с доставкой с сайта конфеткибараночки.рф.

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Для праздничного стола кулинария «Конфетки - Бараночки» рада предложить вам фаршированного гуся, курицу по-царски, свинину-гриль в пикантном соусе, буженину, а также рулет из семги, дуэт из семги и судака, шашлык из красной рыбки, а также судака, фаршированного кнельной массой. В качестве гарнира подойдут овощное рагу, классический «Рататуй», запеченный картофель, овощи по-китайски, рис с овощами, а также овощи на гриле.

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По русской традиции стол на праздник должен буквально ломиться от яств, поэтому весьма кстати будут разнообразные салаты. К предновогоднему периоду в ассортименте кулинарии появился огромный выбор от «Винегрета», «Оливье» и «Сельди под шубой» до новых интересных сочетаний. Украсит праздничный стол и широкий ассортимент всевозможных солений и закусок, которые можно заказать заранее.

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Как известно, новогодние праздники продлятся 10 дней, и если к вам неожиданно нагрянут гости, то и здесь вас выручит служба доставки «Конфетки - бараночки». С полуфабрикатами ручной лепки приход гостей не поставит хозяев в неловкое положение.

В ассортименте кулинарии пельмени со свининой и курицей, манты, хинкали с говядиной и свининой, вареники с картофелем, творогом и ягодами, а также блинчики и сырники. Полуфабрикаты всегда есть в наличии в кулинариях.

Продукцию из магазинов-кулинарий «Конфетки-Бараночки» можно оформить на заказ через сайт конфеткибараночки.рф или мобильное приложение «Конфетки-Бараночки» для смартфона (Google Play и App Store) или по телефону +7 (906) 404-94-70.

В течение 59 минут любимые блюда будут у вас на столе.

В предпраздничные дни кулинария работает в особенно активном режиме, поэтому о заказе нужно позаботиться заранее: оформить его желательно за 5 - 7 дней до торжества, также может немного увеличиться время доставки.

Период изготовления и доставки тортов на заказ - 3 дня.

Время приема заказов - с 8.00 до 20.00 (по местному времени).

Бесплатно – при общей сумме заказа не менее 500 рублей.

Доставка осуществляется по пяти районам: Ворошиловскому, Центральному, Дзержинскому (кроме п. Гумрак, п. Аэропорт), Советскому (кроме п. М. Горького, п. Верхняя Ельшанка), Кировскому (кроме Авиагородка, 7й площадки, Химгородка).

Стоимость платной доставки - при сумме чека меньше 500 рублей: Ворошиловский район – 150; Центральный район – 160; Советский и Дзержинский районы – 180, Кировский район – 220 рублей.

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