В Волгограде поджигателям дома губернатора дали 15 лет колонии на двоих

Фото - скрин видео объединенной пресс-службе судов Волгоградской области

Сегодня, 23 ноября, Краснооктябрьский суд Волгограда вынес приговор поджигателям дома губренатора Андрея Бочарова. Виновными в покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога признаны Иван Железняков и Дмитрий Ушаков.

Напомним, дом, где проживал губернатор Волгоградской области с семьей, пытались поджечь в ноябре 2016 года. Правда, сгореть успели только веранда и часть сарая, никто не пострадал. Только спустя три года – в 2019-м – следователи озвучили, что причастным по данному делу проходит волгоградский бизнесмен Евгений Ремезов. А Железняков и Ушаков были его наемниками-исполнителями.

Но они проходят не только по данному делу. Эти парни оказались причастными также к избиению предпринимателя, с которого они выбивали долг. Также их признали виновными в поджоге чужой иномарки.

- В суде Железняков и Ушаков свою вину полностью признали и заявили, что раскаиваются в содеянном, - отмечают в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

Но раскаяние не сильно повлияло на окончательный вердикт суда: он был суров. Их признали виновными по четырем статьям.

- Ушакова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Железнякову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, с отбыванием в колонии строгого режима, - уточняют «КП-Волгоград» в суде. - Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова проходит также экс-глава СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев. Его задержали еще в июне 2019 года, но до сих пор даже не предъявили обвинение. Полтора года он уже находится в столичном Лефортово.