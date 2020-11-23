Новые правила оплаты услуг ЖКХ: как сделать перерасчет

Сделать перерасчет за коммуналку проще не станет. Фото: Алексей ФОКИН

В ноябре 2020 года вступили в силу поправки в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ, которые определяют порядок расчета оплаты за услуги ЖКХ*. Ранее внесли изменения в статьи 161.1 и 164**, которые уточняют полномочия председателя многоквартирного дома. Сейчас волгоградцы уже на практике пробуют использовать нововведения, которые позволяют добиться повышения качества услуг. Вместе со специалистами инспекции госжилнадзора и РЦОК ЖКХ Волгоградской области разбираемся, в каких ситуациях можно снизить плату за коммуналку и какие трудности при этом могут возникнуть у жильцов, а также как изменилась роль председателя совета МКД.

УК и РСО: КТО И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

Жильцы многоквартирных домов могут получить перерасчет не только за перерывы в предоставлении коммунальных услуг, но и в случае их некачественного оказания. Зачастую, когда вместо горячей воды из крана бежит еле тепленькая, батареи просят огня, случаются перебои с электричеством или идет ржавая вода, управляющая организация перекладывала ответственность на ресурсоснабжающую компанию (РСО), а те отправляли жильцов обратно - разбираться с УК или ТСЖ. Чтобы найти крайнего в таких случаях порой приходится проходить все круги коммунального ада. Теперь в Жилищном кодексе РФ четко прописано, кто и за что отвечает.

Изменение размера платы производит исполнитель коммунальных услуг, это могут быть УК, ТСЖ или другой кооператив, ресурсоснабжающая организация или региональный оператор по обращению с ТКО в случае с вывозом мусора.

- При «прямых» договорах УК или ТСЖ, ненадлежащим образом исполняющие обязанности по содержанию и своевременному ремонту общего имущества многоквартирного дома, обязаны компенсировать ресурсоснабжающим организациям расходы, фактически понесенные ими вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги, - поясняют в региональном госжилнадзоре.

При этом главное условие - это надлежащее исполнение обязанностей по поставке воды, электроэнергии, тепла до ввода в дом самой РСО.

Если же дом находится в непосредственном управлении, то изменение размера платы за коммунальные услуги производит ресурсоснабжающая организация. Но лишь в том случае если нарушения произошли до границ общего имущества МКД и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения этого дома.

Однако в плане разграничения полномочий немало тонкостей и нюансов.

- Когда УК выявляет факт нарушения качества предоставлении услуг, она должна вызвать представителя РСО и проверить, как поставляется ресурс на вводе в дом. Если проблема за границей разграничения балансовой принадлежности, то ресурсник снижает сумму начислений, а УК должна всему дому сделать перерасчет, - поясняет руководитель регионального центра общественного контроля в ЖКХ Татьяна Текучева.

Другая ситуация, когда нарушение связано с внутридомовыми сетями. При прямых договорах это самая большая сложность и проблема, о которой большинство волгоградцев и не подозревает.

- В этом случае ответственность за качество ресурса РСО также несет только до ввода в дом. А дальше уже УК или ТСЖ отвечает за состояние сетей, которые поставляют воду, тепло или электроэнергию в квартиру. И уже в квартире никто не проверяет, какого качества коммунальная услуга. Получается, что даже если зафиксировано нарушение качества, перерасчет должен быть не за коммунальную услугу, а за содержание общего имущества. Потому что исполнителем услуги управляющая организация не является, - комментирует Татьяна Текучева.

ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ НЕ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Еще одно новшество - обязанность выплаты штрафа потребителю, как это было предусмотрено ранее в случае предоставления некачественной услуги, исключили из законодательства.

- Перерасчет за некачественную услугу предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг №354. Плюс к этому был штраф в пользу потребителя за некачественно оказанную услугу. Это два разных понятия и одно из них отменили. Но проще получить перерасчет не станет, - отмечает Татьяна Текучева.

Чтобы получить перерасчет за те же холодные батареи, нужно составить акт, который зафиксирует, что вам оказывают коммунальную услугу ненадлежащего качества.

- Именно этот акт будет являться основанием для перерасчета. Если проблемы с водой, отоплением, электроснабжением – без разницы, вызываете управляющую компанию и в течение двух часов ее сотрудники должны прийти для составления акта и проверки качества предоставления услуги. Иное время возможно, если с потребителем согласовали время либо произошла авария в доме, именно на этих сетях, - подчеркивает юрист. – Имея акт на руках, вы пишите претензию в адрес УК или ТСЖ, и они обязаны произвести перерасчет.

Еще один нюанс: с момента предоставления этого акта, все время до того момента, пока коммунальщики не составят акт, что услуга оказывается согласно нормативным требованиям, весь этот период услуга считается предоставляемой с нарушением. То есть когда управляющая компания все проблемы устранит, она должна вновь к вам прийти и это зафиксировать. Так что здесь принципиально ничего не меняется.

УТОЧНЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МКД

- Согласно новой редакции ЖК РФ**, председатель совета многоквартирного дома может заключать договор управления, либо договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, договоры водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, отопления, обращения с твердыми коммунальными отходами, не только на основании доверенностей, но и на основании решения общего собрания, которым ему предоставлены такие полномочия, - поясняют в госжилнадзоре.

Но и тут есть определенные оговорки. Если такими полномочиями председателя совета МКД наделило общее собрание, то заключенный им договор распространяется на всех собственников помещений. Если же договор заключался на основании доверенностей, то приобретают права и становятся обязанными только те собственники, которые их председателю МКД предоставили.

Кроме того, наделенный полномочиями решением собрания председатель может контролировать выполнение обязательств по заключенным договорам, действуя без доверенности. Однако ранее избранные представители жильцов хотя и сохраняют статус председателя совета дома, но на реализацию этих специальных полномочий право утрачивают.

- Сам факт подписания договора не несет в себе существенного момента, - подчеркивает Татьяна Текучева. - Главная задача совета дома - проработать этот договор управления, чтобы он был грамотным. То есть его цель - согласовать все условия на стадии до заключения и утверждения договора решением общего собрания собственников. Потом подписать этот документ не проблема. Управляющая компания сама в этом заинтересована, выделит людей, они пройдут по квартирам.

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* Федеральный закон от 27 октября 2020 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований».

** Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 277-ФЗ «О внесении изменений в статьи 161.1 и 164 Жилищного кодекса Российской Федерации».