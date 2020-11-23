Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 ноября: 5 смертей за сутки

В Волгоградской области 23 ноября ковидом заболели 229 человек, 5 пациентов умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области продолжается высокий прирост новых случаев коронавируса. 23 ноября COVID-19 подтвердился у 229 волгоградцев. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего же за время пандемии болезнь по официальным данным подхватили 25 484 жителя региона. Очередной рекорд по приросту пациентов по стране. За последние сутки заразились 25 173 россиянина в 85 регионах. Зафиксирован 361 летальный исход, в том числе 5 в Волгоградской области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 23 ноября 2020 года.

Сегодня заболели жители 2 городов и 20 районов Волгоградской области. Наибольший прирост в Волгограде - 117 человек. Подтвердился диагноз у волгоградцев всех возрастов - от малышей первого года жизни до пожилых людей.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 23 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

День за днем растет число жертв коронавируса. В Волгоградской области за последние сутки ковид стал причиной смерти у 5 жителей региона. Всего же с марта вирус убил 280 волгоградцев.

Обычно в регионе ежедневно выздоравливают от ковида по несколько сотен пациентов. Но за последние сутки выписка была немногочисленной. Возможно, это связано с выходным днем. 23 ноября благополучно завершил лечение 41 волгоградец. За пандемию общее число выздоровевших составляет 23 971 житель Волгоградской области.

Сейчас в ковидных госпиталях лечатся 5 819 человек, в том числе 44 ребенка. Из них коронавирус подтвержден у 1 049 пациентов, сообщили в оперштабе.