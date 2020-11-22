В Волгограде выбрали первые 13 дорог, которые отремонтируют в 2021 году

Фото администрации ВО.
Чтобы весной 2021 года не теряя времени сразу приступить к ремонту дорог, как только стает снег, в администрации Волгограда решили уже сейчас провести аукционы и определить подрядчиков. Так как в 2020-м в областном центре успели не только выполнить дорожный план, но и отремонтировать часть улиц, заложенных на 2021 год, то властям пришлось формировать новый список дорог, которые попадут в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня выбрали 13-ти улиц, которые попадают в число первоочередных. И уже даже мэрия объявила первые аукционы на открытой электронной площадке.
- Список первоочередных дорог на ремонт в следующем году определяла комиссия после того, как специалисты проинспектировали улицы, - уточняют в администрации города. Добавляя, что власти также учитывали поступающие запросы и жалобы волгоградцев.
Итак, в список из 13-ти улиц, которые первыми отремонтируют в Волгограде в 2021 году, попали:
Кировский район
- улица Фадеева.
Красноармейский район
- улица Федотова,
- улица Тельмана,
- улица Минской,
- местный проезд по улице Лазоревой,
- улица Куйбышева,
и проспект Канатчиков.
Тракторозаводской район
- улица Демьяна Бедного,
- улица Дружбы Народов,
- улица Дежнева.
и набережная Волжской Флотилии.
Дзержинский район
- улица Моторная (рабочий поселок Гумрак)
- улица Никольской
и улица Тургенева.
Общая протяженность дорог запланированных к ремонту – свыше 13 километров.
- Сейчас в мэрии продолжают формировать список улиц на ремонт на 2021 год, электронные аукционы по этим дорогам будут объявляться по мере подготовки проектно-сметной документации, - сообщают в мэрии.