В Волгограде выбрали первые 13 дорог, которые отремонтируют в 2021 году

Фото администрации ВО.

Чтобы весной 2021 года не теряя времени сразу приступить к ремонту дорог, как только стает снег, в администрации Волгограда решили уже сейчас провести аукционы и определить подрядчиков. Так как в 2020-м в областном центре успели не только выполнить дорожный план, но и отремонтировать часть улиц, заложенных на 2021 год, то властям пришлось формировать новый список дорог, которые попадут в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня выбрали 13-ти улиц, которые попадают в число первоочередных. И уже даже мэрия объявила первые аукционы на открытой электронной площадке.

- Список первоочередных дорог на ремонт в следующем году определяла комиссия после того, как специалисты проинспектировали улицы, - уточняют в администрации города. Добавляя, что власти также учитывали поступающие запросы и жалобы волгоградцев.

Итак, в список из 13-ти улиц, которые первыми отремонтируют в Волгограде в 2021 году, попали:

Кировский район

- улица Фадеева.

Красноармейский район

- улица Федотова,

- улица Тельмана,

- улица Минской,

- местный проезд по улице Лазоревой,

- улица Куйбышева,

и проспект Канатчиков.

Тракторозаводской район

- улица Демьяна Бедного,

- улица Дружбы Народов,

- улица Дежнева.

и набережная Волжской Флотилии.

Дзержинский район

- улица Моторная (рабочий поселок Гумрак)

- улица Никольской

и улица Тургенева.

Общая протяженность дорог запланированных к ремонту – свыше 13 километров.

- Сейчас в мэрии продолжают формировать список улиц на ремонт на 2021 год, электронные аукционы по этим дорогам будут объявляться по мере подготовки проектно-сметной документации, - сообщают в мэрии.