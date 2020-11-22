Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 ноября: плюс 234 заболевших и 3 смерти

Среди ковидных пациентов все еще много тяжелых. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К сожалению, ни жаркое лето, ни морозы пока не остановили коронавирус. В Волгоградском облздраве говорят, что заболеваемость COVID-19 в регионе вышла на плато. Но говорят с осторожностью. Цифры ведь все равно не радуют: ежедневно плюс двести заболевших. Вот, за последние сутки – к 22 ноября – диагноз COVID-19 – в России установили у 24 581 человек, 234 из них – жители Волгоградской области. Такую информацию «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 22 ноября 2020 года.

Инфографика Яндекса.

В России с нарастающим итогом зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Только в Дагестане, Ханты-Мансийском округе минимальный прирост заболевших – плюс 0,6%. Затормозился и резкий рост ковидных больных в Ростовской области – там сегодня плюс 0,8%. И в Волгоградской: если вчера, 21 ноября в регионе было 238 новых пациентов с ковидом, то сегодня уже 234. В такими данными наш регион сегодня занимает 20-ю строчку среди 85-ти субъектов РФ. Так что мы еще в числе «опасных».

Что печалит: медики так и не научились спасать тяжелых ковидных пациентов, особенно пожилых и с хроническими заболеваниями. Сегодня вот в летальную статистику коронавируса в Волгоградской области добавилось еще три человека. Итого к 22 ноября от последствий, вызванных COVID-19 в регионе умерли уже 281 человек. Всего же в России за минувшие сутки подтверждено 401 летальных случая, а общая численность смертеть от ковида составила 36179 человек.