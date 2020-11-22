Фото: СК "Ротор"

Чемпионат России вернулся после игр сборных. В воскресенье в 15-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» примет «Урал». Обе команды идут в нижней части турнирной таблицы. И если екатеринбуржцы находятся вне зоны вылета или стыковых матчей, то сине-голубые в опасной зоне. На календаре – уже середина сезона. А «Ротор» пока не набрал в Волгограде ни одного очка. Прервется неудачная серия команды Александра Хацкевича? «Урал» в чемпионате, кстати, неубедительно выступает в гостях. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей дуэли Ротор - Урал 22 ноября 2020.

Статистика личных встреч Ротора и Урала насчитывает 15 матчей. В чемпионатах России впервые соперники встретились в 1992 году. Тогда 20 сентября «Ротор» и «Уралмаш» в Волгограде поделили очки – 2:2. Всего команды между собой 5 раз сыграли вничью. 6 побед за екатеринбуржцами, сине-голубые брали верх четырежды. Статистика забитых мячей 29-20 в пользу уральцев.

Прогнозы букмекеров в матче Ротор – Урал 22 ноября 2020 не выделяют явного фаворита. На хозяев коэффициент составляет 2,9. На оранжево-черных он равен 2,65. На ничью коэффициент 3,15. Так что эта встреча на три результата. Дуэль может завершиться с любым исходом. Прогноз «КП» на матч – результативная ничья.

Стартовые составы на игру Ротор - Урал будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Ротор - Урал начнется 22 ноября 2020 в 16:30 по московскому времени (17.30 по волгоградскому).

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Урал можно посмотреть 22 ноября 2020, начиная с 16:25 по московскому времени (17.25 по волгоградскому) на телеканале Матч Премьер. В 16:30 по Москве (в 17.30 по волгоградскому времени) начнется прямая телетрансляция матча Ротор - Урал.