А на Бобрах уже снег, каток и горка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока волгоградцы ждали снега, за Волгой уже открылся лыжный склон в парк-клубе Бобры. Берег реки, где летом все предаются пляжному отдыху, стал первым местом для зимних развлечений для жителей Волгограда и Волжского. Некоторые уже успели здесь отдохнуть. И хотя первый снег в областном центре в субботу все же выпал, покататься на коньках, горных лыжах и тюбингах пока можно только на Бобрах. Каток в пойме Царицы еще готовят к открытию, залить лед здесь стараются к последней пятнице ноября.

Каток в пойме Царицы планируют открыть через неделю, 27 ноября. Фото: Андрей Еркин

Конечно, полноценным горнолыжным склоном берег Волги на Бобрах назвать сложно. Но детвору, неискушенных новичков и тех, кто просто хочет покататься и провести время на свежем воздухе, он вполне удовлетворит. Длина склона около ста метров. Есть на Бобрах и каток. Также имеется прокат горнолыжного оборудования, ватрушек и коньков от больших до маленьких детских размеров. А еще есть теплые раздевалки с душем и санузлы. Перекусить можно в кафе. Немало и других развлечений. Можно покататься на лошадях, квадроциклах, пожарить шашлык (беседка на 10 человек с мангалом от 2000 рублей на весь день). Работает парк-клуб с 8 утра до 20.00.

Парк клуб Бобры, Среднеахтубинский район, х. Бобры. Телефоны: (8442) 600-195, 8-927-065-88-88, конный клуб - 8-904-436-48-00.

Как добраться: расположен пляж Бобры в 15 минутах езды от центра Волгограда неподалеку от одноименного хутора. Добраться туда можно как на машине по мосту через Волгу, так и на маршрутках, идущих в Среднюю Ахтубу и Краснослободск. Координаты для навигатора: 48.717156, 44.556996

А на Бобрах уже снег, каток и горка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Цена вопроса: вход на территорию 150 рублей, детям до 5 лет – бесплатно. Прокат тюбинга (ватрушки) 250 рублей за 1 час, 1000 рублей - на весь день. Вход со своим тюбингом – 400 рублей на весь день. Прокат коньков на час – 250 руб., на весь день – 900. Вход со своими коньками – 350 на весь день. Прокат лыж и сноубордов на час – 400 рублей, лыжи на весь день – 1200, сноуборд - 1000. Вход со своим оборудованием – 350 на весь день. Прокат спортивной одежды на час – 300 рублей, на день - 500.