Где стоят «умные» камеры на дорогах Волгограда и Волжского

Вся информация с камер будет передаваться в режиме реального времени.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Автомобилисты уже привыкли к обилию камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на главных магистралях Волгоградской области. Но помимо них на дорогах Волгограда и Волжского работает система интеллектуального управления движением. Информация с 391 камеры и десятков постов контроля стекается в единый центр обработки данных. В начале декабря профильный комитет заключит контракт на оказание телекоммуникационных услуг по передаче с них видеопотоков. Оценили услуги в течение месяца в 2,2 миллиона рублей. Единственная заявка поступила от «Ростелекома».
Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы с сайта госзакупок, посты контроля будут вести метеонаблюдение, мониторить дорожное движение, контролировать выброс СО. Оказывать услугу ГКУ «Безопасный регион» будут в режиме реального времени 24 часа в сутки семь дней в неделю с 1 по 31 декабря 2020 года. Подрядчик обеспечит подключение каналов передачи данных и всего необходимого для бесперебойной работы. Аккумулировать информацию будут в серверном зале Центра обработки данных на шоссе Авиаторов в Волгограде и в ЕДДС Волжского.
При этом в течение декабря 2020 информацию в центр управления в Волгограде будут передавать 60 контроллеров СО, 26 транспортных детекторов, 3 поста метео мониторинга и еще 7 постов ЭКО мониторинга, а также 161 видеокамера. Плюс к этому 30 камер в Волжском. После 15 декабря в Волгограде к системе подключат еще 1 пост метео мониторинга и 149 видеокамер, а также 51 камеру в Волжском. Кстати, 10% мест установки в итоге могут заменить.
Где стоят камеры Безопасного города на дорогах Волгограда
ВОЛГОГРАД
С начала декабря в течение месяца к системе подключат 79 точек, с 15 по 31 декабря 2020 – еще 89 (помечены *)
Тракторозаводский район
Перекресток улиц Героев Тулы – Н. Отрады (пост ДПС)
Перекресток проспект Ленина - Хлебозавод
Перекресток 3-я Продольная - Шурухина
Перекресток проспект Ленина - Михайлова*
Перекресток улиц Ополченская - Рыкачёва*
Перекресток улиц Н. Отрады - Мясникова*
Перекресток улиц Н. Отрады - Кастерина*
Краснооктябрьский район
Улица Таращанцев от пр. Металлургов до дома №12
Перекресток проспект Ленина - Кубинская (пл. Возрождения)
Перекресток проспект Ленина - Штеменко
Перекресток проспект Ленина - проспект Металлургов
Перекресток улиц Лермонтова - Кубинская
Перекресток проспект Ленина - 39-й Гвардейской
Перекресток улиц Лермонтова - Менделеева
Остановка «Дворец Спорта»
Перекресток улиц Еременко - 39-й Гвардейской
Перекресток улицы Еременко - проспекта Металлургов
Перекресток улиц Еременко - Штеменко
Проспект Ленина - ТЦ «Стройград»*
Проспект Ленина - площадь Возрождения*
Перекресток улиц Менделеева - 3-я Продольная*
Перекресток улиц Тарифная - Таращанцев*
Перекресток проспект Ленина - Тарифная*
Проспект Ленина, остановка завод Баррикады*
Проспект Ленина - остановка Библиотечная, переход*
Остановка «Дачи-2»*
Улица Лермонтова, поворот на АЗС «Роснефть»*
Улица Менделеева - улица Восстания*
Проспект Ленина, 65 – Дворец спорта*
Дзержинский район
Перекресток проспект Жукова - Рокоссовского
Перекресток улиц ш. Авиаторов - Ангарская
Перекресток проспект Жукова - Хорошева
Перекресток проспект Жукова - Качинцев (Либкнехта)
Перекресток бульвар 30 Лет Победы - Землячки
Перекресток ш. Авиаторов - проезд Геофизиков
Перекресток улиц Ангарская - Римского-Корсакова
Перекресток проспект Жукова - Каспийская
Перекресток ш. Авиаторов - Лесогорская
Самарский разъезд
Перекресток проспект Жукова - Джаныбековская
Перекресток ш. Авиаторов – проезд Мостовой
Перекресток ш. Авиаторов - Авторемонтная
п. Аэропорт, выезд с дороги на Россошки на путепровод*
ш. Авиаторов, перекресток в строну М-6, поворот на путепровод в сторону п. Аэропорт*
п. Гумрак, перекресток ш. Авиаторов - переулок Лесной*
п. Гумрак, перекресток ш. Авиаторов - переулок Луговой*
ш. Авиаторов - переулок Таймырский, въезд на путепровод*
ш. Авиаторов, выезд с п. Микояна - съезд с путепровода*
ш. Авиаторов, перекресток ЖБИ №4*
ш. Авиаторов, пешеходный переход у завода «Аврора»*
ш. Авиаторов, въезд к «Ашану»*
Съезд с 3-й Продольной на бульвар 30-летия Победы*
Перекресток улиц Историческая - Домостроителей*
Перекресток улиц Домостроителей - Краснополянская*
Перекресток улиц 51-я Г вардейская - Краснополянская*
Перекресток улиц Историческая - 51-я Гвардейская*
Перекресток улиц Историческая - Жигулевская*
Перекресток улицы Историческая -проезд Аптечный*
Перекресток улиц Землячки - Космонавтов*
Мамаев курган (круговое движение)*
Улица Землячки, поворот на АЗС «Роснефть»*
Бульвар 30-летия Победы, 58, напротив въезда во двор*
Улица Покрышкина, 6*
Перекресток Симонова - 8-й Воздушной Армии*
Центральный район
Перекресток улиц Кубанская – Балонина
Перекресток улиц Рокоссовского - Двинская
Перекресток улицы Краснознаменская и проспекта Ленина
Перекресток проспект Ленина - 7-й Гвардейской
Перекресток проспект Ленина - Порт-Саида
Перекресток улиц Комсомольская - Советская
Перекресток проспект Ленина - Комсомольская
Перекресток улиц Невская - Пархоменко
Перекресток улиц Рокоссовского - Хиросимы
Перекресток улиц Ленина - Советская
Перекресток улиц Краснознаменская - Советская
Перекресток проспект Ленина - Аллея Героев
Перекресток проспект Ленина - улица Ленина
Перекресток улиц Коммунистическая - Гагарина
Перекресток улиц Рокоссовского - Качинцев
Перекресток улиц Рокосовского - Голубинская (Ангарская)
Перекресток улиц Глубокоовражная - Краснознаменская
Перекресток улиц Рокоссовского - Ткачева
Перекресток улиц Хиросимы (7-й Гвардейской) - Пархоменко
Перекресток улиц Коммунистическая - 7-й Гвардейской
Перекресток проспект Ленина - Пражская
Перекресток проспект Ленина - Гагарина
Перекресток улиц Невская - Новороссийская
Перекресток проспект Ленина - 13-й Гвардейской
Перекресток проспект Ленина - Глазкова
Перекресток улиц Череповецкая (Рокосовского) - Скосырева
Перекресток проспект Ленина - Маршала Крылова
Перекресток улиц Володарского - Коммунистическая
Перекресток проспект Ленина - Бакинская
Путепровод на Комсомольской*
Перекресток проспекта Ленина - Володарского*
Перекресток улиц Мира - Краснознаменская*
Перекресток улиц Мира - Ленина*
Перекресток улиц Комсомольская – Наб. 62-й Армии*
Набережная от Комсомольской до 7-й Гвардейской*
Перекресток улиц 7-й Гвардейской - Чуйкова*
Перекресток улиц 7-й Гвардейской - Советская*
Перекресток улиц Советская - Володарского*
Перекресток улиц Советская - Соколова*
Перекресток улиц Советская - Гагарина*
Перекресток улиц Советская - Родимцева*
Перекресток улиц Советская - Наумова*
Перекресток улиц Советская - Пражская*
Перекресток улиц Чуйкова - Ленина*
Перекресток улиц Чуйкова - Володарского*
Перекресток улиц Чуйкова - Воровского*
Перекресток улиц Чуйкова - Соколова*
Перекресток улиц Чуйкова - Порт-Саида*
Перекресток улиц Чуйкова - Ковентри*
Перекресток улиц Чуйкова - Гагарина*
Перекресток улиц Чуйкова - Родимцева*
Перекресток улиц Чуйкова - 13-я Гвардейская*
Перекресток улиц Чуйкова - Наумова*
Перекресток улиц Чуйкова - Пражская*
Перекресток улиц Землянского - Бакинская*
Мост через Волгу у ТРК «Европа Сити Молл»*
Площадь перед «Волгоград Арена» + разворот в сторону Красного*
Площадь перед «Волгоград Арена» + разворот в сторону Центра*
Остановка стадион «Волгоград Арена», пешеходный переход + дорожка к электричке*
Главпочтамт*
Набережная 62-й Армии, 60 к1*
Улица Чуйкова, 71*
Ворошиловский район
Перекресток улиц Рабоче-Крестьянская - Профсоюзная
Перекресток улиц Калинина - Циолковского
Перекресток улиц Козловская - Академическая
Перекресток улиц Елецкая - Череповецкая
Перекресток улиц Рабоче-Крестьянская - Баррикадная
Перекресток улиц Рабоче-Крестьянская - Калинина
Перекресток улиц Череповецкая - Ростовская
Перекресток улиц Огарева - Рабоче-Крестьянская
Перекресток улиц Академическая - Рабоче-Крестьянская
Перекресток улиц Иркутская - Рабоче-Крестьянская
Перекресток улиц Рабоче-Крестьянская -Базисная
Перекресток улиц Череповецкая - Ардатовская
Улица Огарева – Елецкая, проезд под ЖД полотном*
Улица Буханцева, 5, проезд под ЖД полотном*
Перекресток Череповецкая - Елисеева*
Улица Елецкая, 9*
Перекресток улиц Голубинская - Глубокоовражная*
Советский район
Перекресток пр. Университетский - улица Казахская
Перекресток пр. Университетский - улица Полухина
Перекресток пр. Университетский - улица Краснопресненская
Проспект Университетский, 107*
Перекресток проспект Университетский - Тормосиновская*
Улица 64-й Армии, 79*
Перекресток проспект Университетский - Сухова*
Проспект Университетский, 94*
Кировский район
Перекресток улиц 64-й Армии - Засекина
Перекресток улиц 64-й Армии - Минина
Перекресток улиц 64-й Армии - Курчатова - Вельботная
Перекресток улиц Красных Командиров – Вельботная
Перекресток улиц Лазоревая - Куйбышева
Улица Колосовая от Липовой до Изоляторной
Перекресток улиц 64 Армии - Кирова*
Улица Лимоновая, остановка 9-я Больница*
Перекресток улиц Лимоновая - Тополевая*
Перекресток улиц Лазоревая - Чекалина*
Красноармейский район
Перекресток пр. Героев Сталинграда - улица Арсеньева
Перекресток пр. Героев Сталинграда - улица Пролетарская
Проспект Героев Сталинграда, 33*
Перекресток улиц 40 лет ВЛКСМ - Моцарта*
Перекресток проспект Столетова - 2-я Динамовская*
Перекресток проспект Героев Сталинграда - 50 лет Октября*
Перекресток проспект Героев Сталинграда - бульвар Энгельса*
Где стоят камеры Безопасного города на дорогах Волжского
Перекресток Карбышева - Молодежная
Перекресток Карбышева - Молодогвардейцев
Перекресток б. Профсоюзов - Машиностроителей
Перекресток Комсомольская - Горького
Перекресток Карбышева - Оломоуцкая
Перекресток Комсомольская - Маркса
Перекресток Дружбы - Пионерская
Перекресток Мира - Пионерская
Перекресток Пушкина - Нариманова
Подключат с 15 по 31 декабря 2020:
Перекресток Карбышева - Александрова
Перекресток пр. Ленина – 87-й Гвардейской Дивизии
Перекресток пр.Ленина - Александрова*
Перекресток пр. Ленина - Оломоуцкая
Перекресток пр. Ленина - Королева
Перекресток Карбышева - Королева
Перекресток Карбышева - Профсоюзов
Перекресток Александрова - Дружбы
Перекресток Александрова - Мира
Перекресток Александрова - Пушкина
Улица Кирова, 17
Перекресток пр. Ленина - Молодогвардейцев
Проспект Ленина, 38 - Гайдара
Улица Мира, 74 - Оломоуцкая
Улица Карбышева, 57