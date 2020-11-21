Где стоят «умные» камеры на дорогах Волгограда и Волжского

Вся информация с камер будет передаваться в режиме реального времени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобилисты уже привыкли к обилию камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на главных магистралях Волгоградской области. Но помимо них на дорогах Волгограда и Волжского работает система интеллектуального управления движением. Информация с 391 камеры и десятков постов контроля стекается в единый центр обработки данных. В начале декабря профильный комитет заключит контракт на оказание телекоммуникационных услуг по передаче с них видеопотоков. Оценили услуги в течение месяца в 2,2 миллиона рублей. Единственная заявка поступила от «Ростелекома».

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы с сайта госзакупок, посты контроля будут вести метеонаблюдение, мониторить дорожное движение, контролировать выброс СО. Оказывать услугу ГКУ «Безопасный регион» будут в режиме реального времени 24 часа в сутки семь дней в неделю с 1 по 31 декабря 2020 года. Подрядчик обеспечит подключение каналов передачи данных и всего необходимого для бесперебойной работы. Аккумулировать информацию будут в серверном зале Центра обработки данных на шоссе Авиаторов в Волгограде и в ЕДДС Волжского.

При этом в течение декабря 2020 информацию в центр управления в Волгограде будут передавать 60 контроллеров СО, 26 транспортных детекторов, 3 поста метео мониторинга и еще 7 постов ЭКО мониторинга, а также 161 видеокамера. Плюс к этому 30 камер в Волжском. После 15 декабря в Волгограде к системе подключат еще 1 пост метео мониторинга и 149 видеокамер, а также 51 камеру в Волжском. Кстати, 10% мест установки в итоге могут заменить.

Где стоят камеры Безопасного города на дорогах Волгограда

ВОЛГОГРАД

С начала декабря в течение месяца к системе подключат 79 точек, с 15 по 31 декабря 2020 – еще 89 (помечены *)

Тракторозаводский район

Перекресток улиц Героев Тулы – Н. Отрады (пост ДПС)

Перекресток проспект Ленина - Хлебозавод

Перекресток 3-я Продольная - Шурухина

Перекресток проспект Ленина - Михайлова*

Перекресток улиц Ополченская - Рыкачёва*

Перекресток улиц Н. Отрады - Мясникова*

Перекресток улиц Н. Отрады - Кастерина*

Краснооктябрьский район

Улица Таращанцев от пр. Металлургов до дома №12

Перекресток проспект Ленина - Кубинская (пл. Возрождения)

Перекресток проспект Ленина - Штеменко

Перекресток проспект Ленина - проспект Металлургов

Перекресток улиц Лермонтова - Кубинская

Перекресток проспект Ленина - 39-й Гвардейской

Перекресток улиц Лермонтова - Менделеева

Остановка «Дворец Спорта»

Перекресток улиц Еременко - 39-й Гвардейской

Перекресток улицы Еременко - проспекта Металлургов

Перекресток улиц Еременко - Штеменко

Проспект Ленина - ТЦ «Стройград»*

Проспект Ленина - площадь Возрождения*

Перекресток улиц Менделеева - 3-я Продольная*

Перекресток улиц Тарифная - Таращанцев*

Перекресток проспект Ленина - Тарифная*

Проспект Ленина, остановка завод Баррикады*

Проспект Ленина - остановка Библиотечная, переход*

Остановка «Дачи-2»*

Улица Лермонтова, поворот на АЗС «Роснефть»*

Улица Менделеева - улица Восстания*

Проспект Ленина, 65 – Дворец спорта*

Дзержинский район

Перекресток проспект Жукова - Рокоссовского

Перекресток улиц ш. Авиаторов - Ангарская

Перекресток проспект Жукова - Хорошева

Перекресток проспект Жукова - Качинцев (Либкнехта)

Перекресток бульвар 30 Лет Победы - Землячки

Перекресток ш. Авиаторов - проезд Геофизиков

Перекресток улиц Ангарская - Римского-Корсакова

Перекресток проспект Жукова - Каспийская

Перекресток ш. Авиаторов - Лесогорская

Самарский разъезд

Перекресток проспект Жукова - Джаныбековская

Перекресток ш. Авиаторов – проезд Мостовой

Перекресток ш. Авиаторов - Авторемонтная

п. Аэропорт, выезд с дороги на Россошки на путепровод*

ш. Авиаторов, перекресток в строну М-6, поворот на путепровод в сторону п. Аэропорт*

п. Гумрак, перекресток ш. Авиаторов - переулок Лесной*

п. Гумрак, перекресток ш. Авиаторов - переулок Луговой*

ш. Авиаторов - переулок Таймырский, въезд на путепровод*

ш. Авиаторов, выезд с п. Микояна - съезд с путепровода*

ш. Авиаторов, перекресток ЖБИ №4*

ш. Авиаторов, пешеходный переход у завода «Аврора»*

ш. Авиаторов, въезд к «Ашану»*

Съезд с 3-й Продольной на бульвар 30-летия Победы*

Перекресток улиц Историческая - Домостроителей*

Перекресток улиц Домостроителей - Краснополянская*

Перекресток улиц 51-я Г вардейская - Краснополянская*

Перекресток улиц Историческая - 51-я Гвардейская*

Перекресток улиц Историческая - Жигулевская*

Перекресток улицы Историческая -проезд Аптечный*

Перекресток улиц Землячки - Космонавтов*

Мамаев курган (круговое движение)*

Улица Землячки, поворот на АЗС «Роснефть»*

Бульвар 30-летия Победы, 58, напротив въезда во двор*

Улица Покрышкина, 6*

Перекресток Симонова - 8-й Воздушной Армии*

Центральный район

Перекресток улиц Кубанская – Балонина

Перекресток улиц Рокоссовского - Двинская

Перекресток улицы Краснознаменская и проспекта Ленина

Перекресток проспект Ленина - 7-й Гвардейской

Перекресток проспект Ленина - Порт-Саида

Перекресток улиц Комсомольская - Советская

Перекресток проспект Ленина - Комсомольская

Перекресток улиц Невская - Пархоменко

Перекресток улиц Рокоссовского - Хиросимы

Перекресток улиц Ленина - Советская

Перекресток улиц Краснознаменская - Советская

Перекресток проспект Ленина - Аллея Героев

Перекресток проспект Ленина - улица Ленина

Перекресток улиц Коммунистическая - Гагарина

Перекресток улиц Рокоссовского - Качинцев

Перекресток улиц Рокосовского - Голубинская (Ангарская)

Перекресток улиц Глубокоовражная - Краснознаменская

Перекресток улиц Рокоссовского - Ткачева

Перекресток улиц Хиросимы (7-й Гвардейской) - Пархоменко

Перекресток улиц Коммунистическая - 7-й Гвардейской

Перекресток проспект Ленина - Пражская

Перекресток проспект Ленина - Гагарина

Перекресток улиц Невская - Новороссийская

Перекресток проспект Ленина - 13-й Гвардейской

Перекресток проспект Ленина - Глазкова

Перекресток улиц Череповецкая (Рокосовского) - Скосырева

Перекресток проспект Ленина - Маршала Крылова

Перекресток улиц Володарского - Коммунистическая

Перекресток проспект Ленина - Бакинская

Путепровод на Комсомольской*

Перекресток проспекта Ленина - Володарского*

Перекресток улиц Мира - Краснознаменская*

Перекресток улиц Мира - Ленина*

Перекресток улиц Комсомольская – Наб. 62-й Армии*

Набережная от Комсомольской до 7-й Гвардейской*

Перекресток улиц 7-й Гвардейской - Чуйкова*

Перекресток улиц 7-й Гвардейской - Советская*

Перекресток улиц Советская - Володарского*

Перекресток улиц Советская - Соколова*

Перекресток улиц Советская - Гагарина*

Перекресток улиц Советская - Родимцева*

Перекресток улиц Советская - Наумова*

Перекресток улиц Советская - Пражская*

Перекресток улиц Чуйкова - Ленина*

Перекресток улиц Чуйкова - Володарского*

Перекресток улиц Чуйкова - Воровского*

Перекресток улиц Чуйкова - Соколова*

Перекресток улиц Чуйкова - Порт-Саида*

Перекресток улиц Чуйкова - Ковентри*

Перекресток улиц Чуйкова - Гагарина*

Перекресток улиц Чуйкова - Родимцева*

Перекресток улиц Чуйкова - 13-я Гвардейская*

Перекресток улиц Чуйкова - Наумова*

Перекресток улиц Чуйкова - Пражская*

Перекресток улиц Землянского - Бакинская*

Мост через Волгу у ТРК «Европа Сити Молл»*

Площадь перед «Волгоград Арена» + разворот в сторону Красного*

Площадь перед «Волгоград Арена» + разворот в сторону Центра*

Остановка стадион «Волгоград Арена», пешеходный переход + дорожка к электричке*

Главпочтамт*

Набережная 62-й Армии, 60 к1*

Улица Чуйкова, 71*

Ворошиловский район

Перекресток улиц Рабоче-Крестьянская - Профсоюзная

Перекресток улиц Калинина - Циолковского

Перекресток улиц Козловская - Академическая

Перекресток улиц Елецкая - Череповецкая

Перекресток улиц Рабоче-Крестьянская - Баррикадная

Перекресток улиц Рабоче-Крестьянская - Калинина

Перекресток улиц Череповецкая - Ростовская

Перекресток улиц Огарева - Рабоче-Крестьянская

Перекресток улиц Академическая - Рабоче-Крестьянская

Перекресток улиц Иркутская - Рабоче-Крестьянская

Перекресток улиц Рабоче-Крестьянская -Базисная

Перекресток улиц Череповецкая - Ардатовская

Улица Огарева – Елецкая, проезд под ЖД полотном*

Улица Буханцева, 5, проезд под ЖД полотном*

Перекресток Череповецкая - Елисеева*

Улица Елецкая, 9*

Перекресток улиц Голубинская - Глубокоовражная*

Советский район

Перекресток пр. Университетский - улица Казахская

Перекресток пр. Университетский - улица Полухина

Перекресток пр. Университетский - улица Краснопресненская

Проспект Университетский, 107*

Перекресток проспект Университетский - Тормосиновская*

Улица 64-й Армии, 79*

Перекресток проспект Университетский - Сухова*

Проспект Университетский, 94*

Кировский район

Перекресток улиц 64-й Армии - Засекина

Перекресток улиц 64-й Армии - Минина

Перекресток улиц 64-й Армии - Курчатова - Вельботная

Перекресток улиц Красных Командиров – Вельботная

Перекресток улиц Лазоревая - Куйбышева

Улица Колосовая от Липовой до Изоляторной

Перекресток улиц 64 Армии - Кирова*

Улица Лимоновая, остановка 9-я Больница*

Перекресток улиц Лимоновая - Тополевая*

Перекресток улиц Лазоревая - Чекалина*

Красноармейский район

Перекресток пр. Героев Сталинграда - улица Арсеньева

Перекресток пр. Героев Сталинграда - улица Пролетарская

Проспект Героев Сталинграда, 33*

Перекресток улиц 40 лет ВЛКСМ - Моцарта*

Перекресток проспект Столетова - 2-я Динамовская*

Перекресток проспект Героев Сталинграда - 50 лет Октября*

Перекресток проспект Героев Сталинграда - бульвар Энгельса*

Где стоят камеры Безопасного города на дорогах Волжского

Перекресток Карбышева - Молодежная

Перекресток Карбышева - Молодогвардейцев

Перекресток б. Профсоюзов - Машиностроителей

Перекресток Комсомольская - Горького

Перекресток Карбышева - Оломоуцкая

Перекресток Комсомольская - Маркса

Перекресток Дружбы - Пионерская

Перекресток Мира - Пионерская

Перекресток Пушкина - Нариманова

Подключат с 15 по 31 декабря 2020:

Перекресток Карбышева - Александрова

Перекресток пр. Ленина – 87-й Гвардейской Дивизии

Перекресток пр.Ленина - Александрова*

Перекресток пр. Ленина - Оломоуцкая

Перекресток пр. Ленина - Королева

Перекресток Карбышева - Королева

Перекресток Карбышева - Профсоюзов

Перекресток Александрова - Дружбы

Перекресток Александрова - Мира

Перекресток Александрова - Пушкина

Улица Кирова, 17

Перекресток пр. Ленина - Молодогвардейцев

Проспект Ленина, 38 - Гайдара

Улица Мира, 74 - Оломоуцкая

Улица Карбышева, 57