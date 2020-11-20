Ротор - Урал 22 ноября 2020: прогноз на матч 15 тура чемпионата РПЛ

Фото: СК "Ротор"

Позади двухнедельный марафон игр сборных. Клубный футбол возвращается. В Российской премьер-лиге наступил экватор сезона. В 15-м туре РПЛ между собой сыграют «Ротор» и «Урал». На «Волгоград Арене» 22 ноября аутсайдер чемпионата примет середняка, который имеет трехматчевую беспроигрышную серию. А вот волгоградцы в текущем сезоне пока не набрали ни одного очка в домашних матчах. «КП» дает прогноз на матч 15 тура чемпионата РПЛ Ротор - Урал.

В напряженном графике матчей внутреннего чемпионата, еврокубков и сборных сюрпризы могут ожидать на каждом шагу. Нельзя сказать с уверенностью, какая команда сейчас пребывает в хорошей форме, а какая сбавила. И «Ротор», и «Урал» делегировали своих футболистов в сборные. Из Волгограда отправились защищать цвета сборной Грузии Соломон Кверквелия, Зурико Давиташвили и Бека Микелтадзе, которые с товарищами провалились в стыковой встрече за право выйти на чемпионат Европы. Также из «Ротора» в молодежную сборную России отлучался Данил Степанов. Из «Урала» по сборным разъезжались румын Эрик Бикфалви белорус Николай Золотов и норвежец Стефан Страндберг. Также тренер по физпоготовке Иван Йовановски отбывал в сборную Северной Македонии, которая как раз и обыграла Грузию в борьбе за путевку на ЕВРО. Остальные игроки «Урала» даром времени не теряли, пока была пауза. У «шмелей» был мини-сбор в Ставропольском крае, где подопечные Юрия Матвеева провели спарринг с командой «СтавропольАгроСоюз» и победили со счетом 2:0.

В текущем сезоне РПЛ «Ротор» не поднимался пока выше зоны вылета. Сейчас у команды 15-е место и 7 набранных очков. Разница забитых и пропущенных мячей 7-23. На родном стадионе сине-голубые провели 6 матчей – без учета отмененной игры с «Краснодаром» - и ни в одном не победили и не сыграли вничью. «Урал» к 15-му туру занимает 11-е место, имея 15 очков. В предыдущих трех турах екатеринбуржцы дважды сыграли вничью и одержали 1 победу. Если взять все гостевые игры в текущем сезоне, то их насчиталось 6. В них «Урал» дважды поделил очки с соперниками, 3 раза проиграл и победил только в одной дуэли.

«Ротор» и «Урал» имеют давнюю историю противостояний как в высшем дивизионе, так и в первой лиге. Всего команды провели уже 15 встреч. Преимущество в них на стороне екатеринбуржцев – 6 побед. Сине-голубые выигрывали 4 раза. Еще 5 матчей сильнейшего не выявили. Разница забитых мячей 29-20 в пользу «шмелей». В очных противостояниях соперников бывали разгромы. «Урал» может похвастаться успехами со счетами 5:0 и дважды 4:0. У «Ротора» есть выигрыш со счетом 3:0 в 1993 году.

Букмекеры не определили явного фаворита предстоящей встречи. На «Урал» они дают коэффициент 2,65, а на «Ротор» - 2,9. Ничья расценивается с котировками 3,15.

Статистика предыдущих игр сезона команд говорит, что обоим соперникам будет трудно набрать 3 очка. «Ротор» пока не убедителен дома, а «Урал» в гостях. Непонятно, как будут выглядеть коллективы после паузы из-за матчей сборных. Но отсиживаться в обороне вряд ли кто-то будет. Победа нужна всем. Прогноз «КП» на матч Ротор – Урал – результативная ничья 2:2.