«Мужчины коронавирусом болеют тяжелее»: поработав в красной зоне, врач из Волгограда слег с ковидом и рассказал о коварности вируса

Роман Мяконький с коллегами, которые помогли ему побороть ковид. Фото из личного архива Романа Мяконького.

Роман Мяконький - врач-хирург из Волгограда с 12-летним стажем. Мог ли он когда-то подумать, что будет работать в инфекционном госпитале? Но волгоградскую областную клиническую больницу №3, где он работал, с самого начала пандемии перепрофилировали сначала в провизорный госпиталь (туда поступали с ОРВИ и с подозрением на коронавирус), а когда ситуация в регионе ухудшилась, коек перестало хватать, здесь принимали уже пациентов с COVID-19. И в 39 лет Роману, как и многим другим непрофильным специалистам, тоже пришлось переквалифицироваться из хирурга в инфекциониста. Несколько месяцев работы в красной зоне – и вот он сам очутился на койке в качестве пациента ковидного госпиталя.

ОТ СТРАХА ДО ПРИНЯТИЯ

- В начале пандемии у всех нас был некоторый страх, - говорит Роман Мяконький. - Некоторые сотрудники уволились. Не было понимания, что это за болезнь. И мы же не инфекционисты. Но прошли обучение и поняли, как нужно работать. На данный момент все привыкли, работа идет планомерно и четко. Мы прошли через несколько стадий: страх, возмущение, неприятие, принятие и сейчас уже все знают, что делать. Работаем на полную мощность, и страха нет. Сотрудники, которые переболели, возвращаются в госпиталь и продолжают профессиональную деятельность, в том числе и в красной зоне, таков наш профессиональный и гражданский долг, такая профессия. Хочется отметить, что большую организационно-методическую помощь оказывают профильные главные внештатные специалисты комитета здравоохранения Волгоградской области.

Врач отмечает, что его коллеги - кардиологи, неврологи, хирурги и другие специалисты – теперь в каком-то смысле инфекционисты. Госпиталь полностью переформатирован в инфекционный.

Даже в таком костюме вирус может найти лазейки. Фото из личного архива Романа Мяконького.

ВИРУС ПОРАЗИЛ 50% ЛЕГКИХ

Работая в красной зоне, велик риск заразиться. И это несмотря на серьезные меры защиты – костюм медика в инфекционке можно сравнить со скафандром космонавта. Но вирус тем и коварен, что может найти лазейку где угодно.

- Отмечу, что в нашем госпитале все сотрудники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, регулярно проводится обучение по их использованию и тестирование персонала, как того требуют существующие регламенты. Несмотря на строгое соблюдение мер безопасности, правильное использование СИЗ, я, скорее всего, заразился на работе. Потому что я не единственный из медиков, кто у нас переболел.

Врач отмечает, что можно подхватить вирус и в городе. И подчеркивает важность правильного ношения горожанами масок и соблюдение перчаточного режима и всех рекомендаций, которые дают специалисты облздрава и Роспотребнадзора, а также мер, прописанных в постановлениях губернатора. Сам он почувствовал симптомы болезни в октябре.

- Ничего не предвещало беды, но в один из вечеров в октябре – 21 числа – повысилась температура, появились общее недомогание и боли в мышцах. Все те симптомы, которые присущи коронавирусу. Я сдал мазок - результат положительный. Первая КТ-диагностика показала 15% поражение легких. Я начал лечение амбулаторно по месту жительства, под наблюдением врача Поликлиники № 28. Спустя неделю лучше не становилось. Снова сделал КТ – 25% поражение легких. Появилась одышка, температура не спадала – тогда встал вопрос о госпитализации. Лег в ковидный госпиталь 29 октября. В стационаре поражение легких достигло 50%. Не обошлось без кислородной поддержки, поскольку сатурация начала снижаться до 86-93%, я дышал кислородом, принимал препараты и как многие недоумевал, почему это коснулось меня и почему учитывая молодой возраст, я не переношу болезнь в легкой форме? Лечение в госпитале постепенно начало давать положительный результаты. Постепенно стала проходить одышка. Я считаю, что коллеги меня спасли. До реанимации дело, к счастью, не дошло. Выписался я 11 ноября, но продолжаю амбулаторное лечение.

ЧУВСТВУЮ БОЛЬ ВО ВРЕМЯ ОБЫЧНОЙ ПРОГУЛКИ

Чем тяжелее форма коронавируса, тем длительней процесс восстановления. Сейчас Роман дома, на реабилитации. Он рассказал, что даже во время обычной ежедневной прогулки, без каких-то ударных нагрузок, до сих пор чувствует боль в руках и ногах. Словно после тренировки в тренажерном зале.

- Вообще COVID-19 – заболевание, которое достаточно сильно ослабляет пациента. Длительное время после болезни сохраняется тахикардия и общая слабость. Прежде чем вернуться к работе, нужно набраться сил. Они очень нужны в ковидном госпитале. Буду на больничном еще 2-3 недели. Думаю, в декабре вернусь к своим обязанностям в красной зоне стационара.

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ

Когда только началось распространение коронавируса по планете, люди выражали огромную признательность врачам за их труд и тяжелейшие условия работы. Они оказались на передовой настоящей войны с коронавирусом. Но по прошествии времени слова благодарности больше меняются на недовольный тон. С одной стороны, пациентов понять можно – многие остались предоставлены самим себе, врачей и назначений ждать порой приходится долго. Это как вопрос к первичному звену. Но недовольство пациентов зачастую обрушивается и на врачей в госпитале.

- Людям, которые работают в стационаре, прислали пациента. И они им занимаются, спасают. На то, как его лечили до больницы, они уже повлиять не могут. Сейчас многим пациентам и в голову не приходит после выздоровления поблагодарить врачей за спасение. А я очень благодарен коллегам из 3-й больницы и ребятам из медуниверситета.

Фото из личного архива Романа Мяконького

После выписки из госпиталя Роман Мяконький написал два письма на имя ректора медуниверситета Владимира Шкарина и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В одном документе он выразил благодарность студентам, которые решились работать в красной зоне, в другом – опытным медикам, которые вернули его на ноги.

- Очень большую помощь в плане человеческого ресурса оказывает университет. Сейчас задействованы и клинические ординаторы, работающие помощниками врачей, и студенты старших курсов, которые работают медицинскими сестрами и братьями. Ребят, которых я отметил, трудятся во 2-м инфекционном отделении - Захар Брахнов и Кристина Никипорец. Замечательно, когда есть такая смена. Они заинтересованы в работе и компетентны в том, что для них отведено.

Но есть сотни других медиков, которые также добросовестно выполняют свои обязанности.

- К сожалению, ни у кого не возникает мысли персонально сказать спасибо за усилия, тем, кто возвращал им здоровье, а некоторым спасал жизнь. Это же чисто по-человечески приятно, - считает Роман.

ВСЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЮ

В инфекционном госпитале все действуют согласно инструкции и графику. Все отложено до мелочей. Медсестры работают в красной зоне по 4 часа, затем 4 часа отдых и работа в чистой зоне, за сутки такой цикл повторяется трижды.

- Палатные медсестры раздают таблетки пациентам, измеряют давление, температуру тела, сатурацию, направляют больных на исследования. Часть процедур проводится в палатах, как того требуют регламенты инфекционного госпиталя, делается это для того, чтобы исключить лишнее перемещение. Но на рентген пациентов по понятным причинам приходиться отводить. Процедурные медсестры выполняют инъекции и инфузии, осуществляет забор биологических жидкостей для назначенных анализов.

Доктора проводят обход ежедневно. В случае необходимости корректируют лечение. Стажеры врачей могут вместе с ними находиться в красной зоне или самостоятельно заходить для осмотра пациентов. Все расписано, все действуют согласно инструкциям.

МУЖЧИНЫ И МОЛОДЫЕ БОЛЕЮТ ТЯЖЕЛЕЕ

За полгода работы с коронавирусными пациентами Роман Мяконький пришел к выводу, что у мужчин коронавирус протекает тяжелее. Трудно приходится и врачам.

- Сами видите, что врачи-мужчины умирают чаще, и постоянно им ищут плазму крови. Хотя у нас большинство врачей – женщины. Возможно тот факт, что мужчины тяжелее переносят COVID-19 связано с гормональными предпосылками, или какие-то рецепторы задействуются. Но пока это можно только предполагать. Может повлиять на тяжесть течения болезни и доза вируса, пробравшегося в организм. Условно говоря, если 10 вирусов попадут, то организм их не воспримет. А если будет массивная доза, то, скорее всего, заболевание будет протекать тяжелее. Также дело может быть и в штаммах. Их у коронавируса уже несколько, и он продолжает мутировать. Поэтому трудно прогнозировать, как долго продлится пандемия и когда мы вернемся к своим профильной работе.

Что касается пациентов в госпитале на базе 3-й областной клинической больницы, то на 2/3 – это женщины. Но болезнь, опять-таки, у них проходит легче. Еще и могут столкнуться с тяжелой формой молодые люди.

- На мой взгляд, более тяжело болеют молодые люди из-за особенностей ответа организма на инфекцию, большая реактивность приводит к более тяжелому течению заболевания и более масштабному поражению легких. При ковиде очень негативно сказывается ответная реакция. Появляется больший процент поражения легких, выше температура и тяжесть состояния. Старики переносят болезнь более-менее спокойно, если, конечно, нет хронических заболеваний. Например, сердечно-сосудистой системы. Коронавирус вызывает тромбообразование, оно и вызывает дальнейшее осложнение и, порой, летальный исход.

Хватает людей, которые до сих пор не верят в пандемии или в то, что вирус не такой опасный, как о нем говорят.

- Хотелось бы обратиться к волгоградцам, которые несмотря на 9 месяцев пандемии и предпринимаемых мер, продолжают не верить в опасность данного заболевания, так сказать, к ковиддиссидентам. Ситуация достаточно серьезная, крайне необходимо добросовестное соблюдение всего спектра мер самозащиты и строгого выполнения ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

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