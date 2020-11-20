Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре в Волгограде и области

Сугробов не ждите, будут дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода продолжает удивлять и шокировать волгоградцев своими аномалиями. В этом году она непредсказуемая: сухая жаркая весна, огненное лето, теплое начало осени, и вдруг метель и снежные заносы в середине ноября. Каких сюрпризов ждать волгоградцам от декабря?

Судя, по предварительному прогнозу Росгидрометцентра, каких-то аномалий в Волгоградской области в декабре не предвидится. Да, начало зимы, говорят, будет тяжелым: контрастным и ветреным.

Сейчас на юге России свирепствует антициклон, который и принес с собой осадки в виде снега. И он еще удивит волгоградцев морозами до минус 20-ти градусов и метелями. Но в начале декабря в Волгоградской области потеплеет до среднегодичных привычных для этого месяца температур, и даже немногим будет выше нормы. Так что декабрь будет относительно теплым.

Что касается осадков, то пока прогнозы синоптиков расходятся. Еще в октябре эксперты Росгидромета прогнозировали на территории Волгоградской области осадки в декабре в пределах и ниже нормы. Сегодня синоптики прогнозы откорректировали, и, судя по предварительным данным, первая половина декабря будет дождливой. Причем дожди будут идти почти ежедневно, кое-когда и вперемешку со снегом. А столбик термометра будет колебаться в пределах от минус 7 до плюс 7 градусов. Прогнозы на Новый год эксперты еще строить не берутся. Так что поживем, увидим.