Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 ноября: рекордные 235 заболевших за сутки

Коронавирусом 20 ноября в регионе заболели 235 человек, 4 пациента умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусом волгоградцев подбирается к 25 тысячам. Ежедневный прирост все больше и больше. 20 ноября COVID-19 подтвердился у 235 жителей Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это рекордные цифры за всю пандемию. Очередной барьер превзойдет по всей России – 24 318 заболевших за стуки в 85 регионах. Заражение продолжается. Людям остается надеяться, что при заболевании ковид будет протекать у них в легкой форме. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 20 ноября 2020 года.

Статистика ИЦК

Уже больше месяца в регионе ежедневно подтверждаются летальных исходы от коронавируса. За последние сутки жертвами пандемии были признаны 4 волгоградца. Всего же с марта скончались, по официальным данным, 268 пациентов инфекционных госпиталей.

Вместе с ростом заболеваемости и участившимся случаями смертей, не может не радовать число выздоравливающих. Ежедневно по несколько сотен пациентов закрывают больничные. За последние сутки завершили лечение в Волгоградской области 340 человек. Общее число поправившихся в регионе – 23 575 волгоградцев.

Пандемия пока не собирается никуда уходить. Поэтому в Волгоградской области задумались о строительстве трех инфекционных блоках в районах в следующем году. Областные парламентарии обсудили бюджет на эти и другие цели в рамках обновления сферы здравоохранения.

В Волжском заработал новый телефон колл-центра для вызова врача на дом. Если вы не можете дозвониться до поликлиники, а у вас симптомы ОРВИ или ковида, набирайте номер 29-28-99.