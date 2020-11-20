Привет с орбиты: космонавты МКС отправили в Волгоград послание для качинцев

196 дней на высоте 400 километров пробыл этот вымпел. Фото предоставил Олег БАЦУЛА.

«Это не просто вымпел. Это практически мини-копия Знамени Качинского училища. Вот здесь и орден Ленина, и наши «крылья Качи». А висит вымпел не на стенде в музее, а в отсеке на Международной космической станции (МКС). Он летал там с космонавтами полгода. А сегодня прибыл домой - в Волгоград», - показывает «КП-Волгоград» фотографию и сам подарок с орбиты выпускник Качинского авиационного училища летчиков, волгоградский общественник – Олег Бацула.

Это подарок из космоса к юбилею. Завтра, 21 ноября 2020 года, Качинскому высшему военному авиационному училищу летчиков исполнится 110 лет. Правда, 22 года назад его закрыли и расформировали, но дело его живет и в небе, и в космосе, как видите, до сих пор.

Через полгода вымпел вернулся в Волгоград. Фото предоставил Олег БАЦУЛА.

КОСМИЧЕСКИЙ ПОДАРОК

Во второй половине прошлого века «Кача» гремела на весь Союз. Отсюда выходили асы – лучшие летчики. Сегодня многие из них уже на заслуженном отдыхе, но каждый год они приезжают в Волгоград на день рождения своей альма-матер. Кстати, это с их подачи в Волгограде появился парк летчиков и самолет СУ-27 на его территории. Это они в 2010-м (к столетию Качи) инициировали проведение авиашоу в Волгограде. К этой круглой дате у выпускников тоже были грандиозные планы. Даже была предварительная договоренность устроить подобный авиапраздник в городе. Но вмешался коронавирус.

- Когда мы еще обсуждали планы празднования, я предложил идею – «А давайте подарим «Каче» привет из космоса?». Мне и доверили создание вымпела. Я сделал эскиз, коллегиально его утвердили, сделали стилизованный к нашему Знамени вымпел и отправили его в Звездный (где готовят космонавтов для полетов), - рассказывает Олег Бацула. – Правда, гарантий, что его все-таки возьмут на орбиту не было. Ведь у каждого космонавта строго регламентирован вес личных вещей, которые он может взять с собой. А значит, чтобы прихватить наш вымпел, кому-то надо было отказаться от другой вещи в своем багаже. Но качинский вымпел все-таки попал на МКС. Его взял космонавт Анатолий Иванишин (лётчик-истребитель, выпускник Черниговского ВВАУЛ).

Валерий Несмеянов поучаствовал, чтобы вымпел попал на орбиту. Фото предоставил Олег БАЦУЛА.

9 апреля он был на орбите – о чем свидетельствует печать, оставленная на вымпеле. Вторая печать – о возвращении из космоса – датирована 22 октября. Именно в этот день другой экипаж во главе с качинцем Сергеем Рыжиковым сменил экипаж Иванишина, который доставил его обратно, на землю. А вместе с вымпелом космонавты прислали качинцам еще один сюрприз – видеопоздравление с орбиты:

«Мы с орбиты международной космической станции присоединяемся к юбилейным поздравлениям, и желаем выпускникам и ветеранам легендарного училища крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на благо развития российской авиации и освоения космоса" - улыбаются в камеру космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

«СОХРАНИТЬ БЫ ИМЯ»

«Космический» вымпел передадут на хранение в детский центр «Качинец» (в советское время это была школа юных космонавтов). К сожалению, от Качинского училища остался только памятник – самолет МиГ-21, установленный напротив бывшего учебного заведения). Даже музея собственного нет, хотя вопрос его возрождения обсуждается уже много лет. - Сейчас обсуждается идея открыть музей «Качи» на территории авиационного клуба имени Числова, который возрождают в Среднеахтубинском районе. Ну а пока, его будут хранить дети – такие же, как мы – влюбленные в небо, - говорит Бацула.

На юбилей, по традиции, приедут выпускники «Качи», в парке летчиков проведут построение и вынос флага.

- Нам очень хочется сохранить имя Качи. Ведь «качинцы» всегда ассоциировались с профессионализмом, целеустремленностью, лидерством. Оно давно стало именем нарицательным и надо это «звание» сохранить, - говорит выпускник летного училища.

СПРАВКА «КП»

Вымпел доставлен на орбиту под руководством выпускника «Качи», космонавта РФ Валерия Корзуна (Герой РФ, начальник 1 управления Центра подготовки космонавтов имени Гагарина) при участии Валерия Несмеянова (заслуженный испытатель космической техники РФ, инструктор Центра подготовки космонавтов имени Гагарина).

На борт Международной космической станции качинский вымпел попал 9 апреля 2020 года. Его взял с собой командир Транспортного Пилотируемого Корабля "Союз МС-16" космонавт Анатолий Иванишин (лётчик-истребитель, выпускник Чернигова, 3 полёта в космос). В составе экипажа были также космонавт Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Продолжительность полета вымпела КАЧА составила 196 суток. Высота полёта 400 километров. На Вымпеле проставлены бортовые печати МКС.

Это просто космос! Фото предоставил Олег БАЦУЛА.

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На пилонах Аллеи Героев, расположенной в центре города, упомянуты 130 имен Героев Советского Союза, получивших это высокое звание в Сталинградской битве, из них 76 летчики, 12 из них качинцы, 4 — выпускники Сталинградской школы летчиков. Качинское училище летчиков, 44 года находившееся в Волгограде, дало нашей Родине более 300 Героев Советского Союза, 14 дважды героев, 1 трижды герой — Александр Иванович Покрышкин, 38 Героев Российской Федерации, 12 маршалов авиации, около 500 генералов, 12 выпускников покорители космоса. Знаменитая Кача за годы своего существования выпустила более 20 000 лётчиков.