Куда пойти в Волгограде: театральные премьеры, цирк и открытие сезона в филармонии

"Русская пуля" в НЭТе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Несмотря на коронавирусные ограничения волгоградские театры и областная филармония в конце ноября 2020 открывают сезон. Начинают артисты с премьерных спектаклей и концертов – всего того, что подготовили за долгие месяцы вынужденной разлуки со зрителем. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и что интересного посмотреть в Волгограде с друзьями, с ребенком и всей семьей в конце ноября 2020.

Учтите, что при входе вам измерят температуру. Если она выше нормы, или у вас кашель, насморк, возраст 65, вас могут проводить домой, деньги за билет вернут. От гардероба до зрительного зала и до выхода из здания всюду придется находиться в плотно прилегающей маске.

«РУССКАЯ ПУЛЯ»

В НЭТе сразу после новой «Грозы» покажут еще одну премьеру. Спектакль «Русская пуля» по пьесе Владимира Жеребцова поставил заслуженный артист России Владимир Бондаренко. Драматизм сюжета подчеркнут использование графики, инсталляций и видео-фрагментов. А еще на сцене будет звучать немецкая речь, для зрителей же на экране Малой сцены пустят синхронный перевод.

Это история о партизане Федоре Алымове, который попадает в плен к фашистам. Ему предстоит сделать тяжелый выбор: стать предателем или героем.

- В год 75-летия Победы крайне важно напомнить зрителю, в чем истоки любви к Родине, - отмечает Владимир Бондаренко.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: 38-08-45, 38-08-39. Билеты онлайн - net-volgograd.ru.

Премьера! Малая сцена. 24 и 25 ноября, 1 и 2 декабря в 19.00. Билеты: от 100 руб. 14+

"Русская пуля" в НЭТе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«МОЯ ПАРИЖАНКА»

Вслед за премьерой спектакля «Скандал», которая откроет XV сезон в Молодежном театре 20 ноября, волгоградцев ждет премьера криминальной комедии «Моя парижанка» в постановке Владимира Бондаренко. Спектакль по пьесе Робера Ламуре – это история любви, смешная, но без шуток ниже пояса. В театре решили, что после треволнений пандемии волгоградцам необходимо показать что-то легкое и позитивное.

Действие происходит в Париже во второй половине ХХ века. Декорации, костюмы и композиции Джо Дассена, Мирей Матье и Далиды погрузят зрителей в атмосферу того времени. Зрители от 45 и старше смогут даже поностальгировать, хотя в театре уверены, что и молодежи новая постановка понравится.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442)38-17-52, 8-995-407-17-52, билеты онлайн - molod-theatre.ru. Билеты: от 390 руб.

«Скандал», 14+. Премьера! 20 ноября в 19.00. 21 и 22 ноября в 18.00.

«Моя парижанка», 14+. Премьера! 4 и 16 декабря в 19.00. 5 и 6 декабря в 18.00.

"Моя парижанка". Фото: ВМТ

«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» И «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

Продолжит вернисаж премьер и Казачий театр. На этой неделе волгоградским зрителям представят легкий спектакль для молодежи «Вождь краснокожих» по мотивам рассказа О.Генри в постановке известного в Волгограде режиссера Алексея Серова. Следом покажут комедию «За двумя зайцами» с музыкальной аранжировкой, специально созданной для ансамбля народных инструментов. Еще две премьеры станут открытием в декабре.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru. Билеты: от 200 руб.

«За двумя зайцами», 12+. Премьера! 20 ноября в 19.00. 22 ноября в 17.00 и 19.00.

«Вождь краснокожих», 6+. Премьера! 21 ноября в 11.00 и в 17.00.

Зрителям представят легкий спектакль для молодежи «Вождь краснокожих». Фото: Казачий театр.

ОТКРЫТИЕ КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

В воскресенье филармония открывает сезон концертом Волгоградского академического симфонического оркестра. В программе прозвучит одно из немногих лирических произведений Людвига ван Бетховена – Концерт №4 для фортепиано с оркестром и монументальная эпическая Восьмая симфония Александра Глазунова. За роялем - лауреат XVI Международного конкурса имени Чайковского Константин Емельянов (Москва). За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер ВАСО, заслуженный артист России Андрей Аниханов.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т. (8442) 38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru.

22 ноября в 17.00. Билеты: 200 - 600 руб.

За дирижерским пультом – заслуженный артист России Андрей Аниханов. Фото: ВОФ

ЦИРК-ШАПИТО ДИНАСТИИ ДОВГАЛЮК

Еще с весны у подножия Мамаева кургана стоит яркий купол Цирка-шапито Династии Довгалюк. Только в ноябре он открыл занавес, разумеется, со всеми антиковидными предосторожностями. Зрителей ждет уникальное шоу. В программе эквилибр на стульях и канатоходец, воздушные гимнасты и акробаты, а также экстремальный иллюзион на мотоцикле. Не менее захватывающи трюк с глотанием меча, иллюзии и номер человека-пластилина Игоря Дасова. Выйдут на арену и канадская пума, гималайский медведь и забавные королевские пудели. А гвоздем программы станет шоу повелителей молний с генераторами Тесла.

Парковка ТРК «Мармелад», т. (8442) 50-20-21. Билеты: от 500 до 1200 руб. Детки до 4-х - бесплатно при наличии документа и без места.

21 и 22 ноября в 15.00.

Фото: circus-dovgalyuk.ru

Выставки

«КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ»

В музее Машкова открылась выставка работ мастеров народной куклы «Крупеничка» «Казачьему роду нет переводу». Посвятили ее 450-летию служения Донского казачества государству Российскому. Языком народной куклы посетителям расскажут о жизни донских казаков с XVI века до наших дней. Дополнят историю гравюры, фотографии и живописные работы Ирины Тур. Покажут волгоградцам и уникальный экспонат - Евангелие погибшего в гражданскую войну казака.

Продлится выставка по 18 января. Музей Машкова, пр. Ленина, 21.

В музее Машкова открылась выставка работ мастеров народной куклы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Концерты

«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ ДЖАЗА»

Квартет А-ДЖАЗ приглашает волгоградцев насладиться программой «Золотые хиты джаза». В выставочном зале музея Машкова в музыкальный четверг прозвучат лучшие мелодии последнего столетия в исполнении Ирины Аксеновой (вокал), Дмитрия Арутюнова (рояль), Марины Милютиной (контрабас) и Виктора Мокеева (барабаны). Учтите, в зале будет всего 30 мест.

Выставочный зал музея Машкова, ул. Чуйкова, 37. Запись по телефону: (8442) 23-81-76. 19 ноября в 18.30. Билеты: 300 руб.

Экскурсии

«СТУПЕНИ ИСТОРИИ»

Краеведческий музей предлагает прогуляться по Волгограду и погрузиться в его историю.

19 ноября и 22 ноября в 16.00, 21 ноября в 11.00 и 16.00 - пешеходная экскурсия «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи. 12+

22 ноября в 11.00 - пешеходная экскурсия «От собора Александра Невского до памятника Петру I».12+

А 20 ноября в 11.00 в музее пройдет программа «Соколы «Пятого океана», приуроченная к 110- летию легендарного Качинского высшего военного авиационного училища. 6+

Краеведческий музей. Пр. Ленина. 5а и 7. Запись: (8442) 38– 84-39, 38-84-37. Билеты: 250 руб.

Фестиваль

LIAF

Студенческий киноклуб ВГИИК «Альтернатива» предлагает посмотреть программу Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. Зрителям покажут восемь разных по стилю и технике короткометражных картин из Германии, США, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Великобритании и Франции. Фильмы представят на языке оригинала с русскими субтитрами. Из-за ковидных ограничений в зале будет всего 45 человек.

Актовый зал ВГИИК, ул. Циолковского, 4. Т. 8-906-169-84-44. Билеты: 250 рублей, льготный – 200 (за наличный расчет). 16+

20 ноября в 19.00 и 21 ноября в 17.00 и 19.00.