Олег Савченко: в 2021 году в реализацию нацпроектов в Волгоградской области вложат более 28 миллиардов рублей

Фото: Инна Шереметьева.

В 2021 году в Волгоградской области будет реализовано сразу несколько крупных нацпроектов, под которые уже заложили средства в областном и федеральном бюджетах. Общая сумма инвестиций составит более 28 миллиардов рублей . А общая сумма вложений на три ближайших года превысит 78 миллиардов рублей . О том, куда и на что пойдут эти деньги, рассказал председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Олег Савченко.

- Это не призрачные деньги. Надо сразу отметить, что все эти средства заложены уже в бюджетах. И мы уже точно знаем, какие проекты будут профинансированы на сто процентов, - поясняет Олег Савченко.

Средства предусмотрели на строительство новых школ, больниц и детских садов, на ремонт дорог и на проекты, связанные с демографией . Но самый большой транш направят на экологию – больше 7 миллиардов рублей .

- В планах за эти деньги построить несколько новых водоочистных сооружений , а также начать реализацию уникального проекта по созданию мини-ГЭС на Ахтубе, которая будет обеспечивать обводнение Волго-Ахтубинской поймы. Плюс весомая сумма заложена на региональную программу «Чистая вода». Деньги пойдут на обновление систем водоснабжения в семи населенных пунктах Волгоградской области. Также предусмотрены средства на ликвидацию свалок. 20 из них уже убрали, еще 157 планируется расчистить в ближайшую пятилетку, - перечисляет основные направления работы парламентарий .

Второе приоритетное направление – средства в рамках нацпроекта «Демография». Это деньги (более 6.5 миллиардов рублей ) на пособия семьям, на строительство школ и детских садов.

- Надо строить на перспективу – планы на 5-10 лет вперед. Чтобы не получилось так, как 20 лет назад - что мы тратим огромные средства, а в итоге оказались в тупике без детсадов, - поясняет Олег Савченко.

В рамках этого нацпроекта 11 новых детсадов сдадут уже до конца 2020 года, еще пять – в 2021-м. Этого, по оценкам экспертов, хватит, чтобы обеспечить местами всех детей до 7-летнего возраста.

Третье направление – работа в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На него в 2021 году планируют направить 4 миллиарда рублей . Это деньги на жилье для переселенцев из аварийных домов, на благоустройство общественных пространств. В следующем году, в число победителей регионального конкурса попали 19 городов и сельские поселения Волгоградской области.

Животрепещущая тема – дороги. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в бюджете области заложили на ремонты более 4,5 миллиардов рублей .

- Мы не просто добавляем средства на обновление транспортных магистралей , мы полностью переформатировали подход к работе. Мы сделали так, что теперь подрядчик действительно отвечает за качество дорог. И сразу отношение федерального центра к нашему региону изменилось в этом направлении, - говорит председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Олег Савченко.

В общем, планы грандиозные. До 2024 года предстоит реализовать более тысячи мероприятий во всех муниципальных образованиях области.

В планах строительство 655 новых объектов, и координировать эту работу будет профильный Совет во главе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.