Год эксплуатации Рено Аркана: плюсы и минусы нового кроссовера

Фото: Волга-Раст.

Насколько разумным и рациональном будет сегодня выбор кроссовера в качестве личного авто?

К 2020 году число проданных Renault Arkana перевалило 100 тысяч машин, и авто заслуженно выиграло народную премию «Автомобиль года в России-2020» в номинации «легкие внедорожники». Чем же заслужил такое высокое признание кроссовер? В чем его несомненные преимущества, есть ли недостатки?

Конструкторы французского бренда не стали изобретать велосипед, и в качестве модульной платформы для автомобиля выбрали модернизированную Во (Global Access) для компактных кроссоверов, на которой уже сконструированы Logan и Duster.

Однако ничего общего с ранними моделями паркетников новая Arkana фактически не имеет: от платформы были взяты только проверенные преимущества, а все остальное разработано «с нуля». Благодаря новейшим технологиям, инновационным комплектующим и проверенным узлам, удалось получить совершенно эксклюзивную машину с уникальными характеристиками.

По сути, Arkana – это не кроссовер в традиционном смысле, а кросс-купе (сочетание характеристик паркетника с экстерьером и преимуществами купе), в котором эргономично сочетаются успешные конструктивные решение, отменная динамика, эффектный внешний вид и комфортный салон.

Машина отличается стремительными спортивными формами, покатую крышу с улучшенной аэродинамикой, фигурную светодиодную оптику, мощные 17-дюймовые колесные диски. Кузов — достаточно габаритный (4545 х 1820 х 1576 мм), внушительную колесную базу (2.7 метра) и «внедорожный» клиренс до 208 мм. При таком дорожном просвете, автомобиль имеет максимальную проходимость и не боится полного бездорожья.

Двигатель, трансмиссия, подвеска

Кросс-купе комплектуется двумя типами силовых агрегатов — проверенным в деле атмосферником 1.6 литра мощностью 114 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой (передний привод) и 6-ступенчатой (полный привод) «механикой, а также новым 1.3-литровым турбированным TCe (150 л.с.), работающим только с вариатором CVT. Новый движок дефорсирован специально под налоговые требования в России и потребляет 92 бензин.

Фото: Волга-Раст.

С этими моторами кроссовер достаточно бодро разгоняется до «крейсерских» 180 км/час (до сотни — за 10.5 сек) и потребляет в смешанном цикле до 7-8 литров топлива, что весьма примечательно для авто этого класса. Независимая передняя подвеска (винтовые пружины) и полузависимая задняя (гидравлические амортизаторы) дает требуемую мягкость хода, быстрый набор скорости, легкий старт с места, хорошее маневрирование, «цепкость» удержания на дороге при затяжных поворотах и резких виражах.

В полноприводных модификациях на задних колесах установлена электромагнитная муфта GKN, которая подключает полный привод в случае пробуксовывания колес на дороге или бездорожье (без подключения работает только передний привод), обеспечивая максимальную проходимость машине.

Есть ли минусы в ходовой? Водители иногда отмечают нестабильность вариатора и некоторую «расслабленность» руля, что требует внимания при движении на большой скорости.

Опции комфорта и безопасности

Автомобили Renault, которым приходится постоянно и жестко конкурировать с другими известными мировыми автобрендами (в том числе и в сегменте машин класса SUV), очень тщательно следит за комфортностью и безопасностью своих новых моделей авто.

Краш-тесты по методике ARCAP показал, что Renault Arkana – самый безопасный автомобиль из моделей, выпускаемых в России, и уверенно соответствует 4 звездам N-CAP. Особо отмечена пассивная защита водителя и пассажиров: надежная защита топливной системы и картера, дублирование сигналов поворота на зеркалах заднего вида, 8 подушек безопасности, удобные регулируемые передние/задние подголовники, 3-точечные ремни безопасности на всех сиденьях + IsoFix-крепление для детского кресла, система предупреждения о непристегнутых ремнях, экстренная связь «ЭРА-Глонасс», автосигнализация с иммобилайзером.

Электронная безопасность - тоже на уровне: системы курсовой устойчивости ESP+удержание на наклонной поверхности (HSA), распределение тормозных усилий ABS+экстренное торможение AFU, контроль давления в шинах, задний парктроник для безопасной парковки.

Фото: Волга-Раст.

Из полезных опций водительского комфорта автовладельцы отмечают систему Multy-Sense, которая автоматически регулирует мощность и потребление двигателя, работу гидроусилителя руля, ездовые настройки (Eco/Sport/MySense). Автоматически регулируются также усилие на руль в зависимости от скорости, холодный запуск двигателя, климат-контроль и салонная подсветка. Есть центральный замок с ДУ и «горячие» опции для холодного климата — подогрев кресел, рулевого колеса, стекол, форсунок стеклоочистителей, зеркал заднего вида.

Недостатков в системах безопасности и комфорта автовладельцы за год не обнаружили — электронная «начинка» и ее функциональность признаны оптимальными. Разве что, есть вопросы к корректности работы датчика дождя, которые крайне редко, но делает ошибки.

Салон и водительское место

Интерьер салона лишен ненужной роскоши — он сдержано стильный, что не мешает пассажирам чувствовать себя внутри авто уютно. Некоторые водители замечают, что хотели бы видеть в обивке элитный мягкий пластик и обивочную кожу, однако использованные материалы достаточно практичны, хорошо вентилируются и обеспечивают качественную шумоизоляцию, а материалы кресел не марки и не потеют.

Водительские и пассажирские кресла имеют удобный и выраженный профиль с боковой поддержкой, регулируются по высоте (спинка также имеет несколько регулируемых положений) и обогреваются. В салоне — приятная мягкая подсветка, которая регулируется по яркости и цветности (8 цветов).

Фото: Волга-Раст.

Место водителя полностью оборудовано и рассчитано на комфортность длительных поездок. Впервые у автомобиля Renault появилась регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, панель приборов удобно развернута к водителю и оснащена бортовым компьютером с 8-дюймовым сенсорным экраном управления. Кнопки управления удобно расположены на рулевом колесе, на панели под дисплеем и на эргономичной передней консоли.

В салоне установлена современная мультимедийная система EASY LINK с подрулевым джойстиком для управления, два разъема питания на 12V и два USB-порта для подключения и зарядки мобильных устройств. Доступ к блоку климат-контроля удобен, в бортовой компьютер встроена система навигации TomTom, есть подключение «Яндекс.Карт» и голосового помощника «Алиса».

Arkana – это современное авто для современных автолюбителей для которых имеет значение качество и надежность конструкции, удобство управления и безопасность движения, комфорт и качество дизайна, высокая динамика и экономичный расход топлива. Кроме того, большинство автовладельцев отмечает, что качество кросс-купе идеально соответствует цене автомобиля (от 1 183. 000 рублей).

Фактически кросс-купе – яркий пример современного автомобиля для всех водителей. Он отвечает запросам и вкусам мужчин и женщин, молодежи и солидных людей, любителей скорости и аккуратного вождения, одиночкам и семьям. И он действительно доступен для широкого круга покупателей, что существенно расширяет круг его поклонников, а значит, делает его неизбежно популярным.

Официальный дилер Renault «Волга-Раст», ООО ТК «Федерация» г. Волгоград, ул. Землячки, д.67. Тел.: 8(8442)55-15-55, www.renault34.ru

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