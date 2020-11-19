Инновации для игроманов

Фото: ПАО"Ростелеком".

Компании «Ростелеком» и Huawei презентовали новый мощный маршрутизатор для геймеров. Он позволяет игрокам летать на сверхскоростях, способен приоритизировать игровой трафик, имеет стильный лаконичный дизайн, а его цена в рассрочку сопоставима со стоимостью двух Биг Тейсти в Макдоналдс.

Свое детище разработчики назвали роутер «Игровой», но за простым названием кроется самый мощный роутер во всем игровом мире на сегодняшний день. Премиальный индивидуальный дизайн, 8 встроенных антенн, стабильный сигнал и отличное покрытие, минимальная задержка и скорость Wi-Fi до 2 Гбит/с, работа одновременно в двух диапазонах -2.4 ГГц и 5 ГГц и искусственный интеллект, способный приоритизировать игровой трафик.

Как показывают исследования рынка, проведенные компанией «Ростелеком», сегодня 51% россиян играют в игры хотя бы раз в полгода. 92% из них играют дома, 15% - в транспорте и 14% - на работе.

«Ростелеком» – оператор домашней связи, потому и выбрали своей задачей - сделать игру дома максимально комфортной. Новый роутер «Игровой» относится к семейству RTX, способен развивать скорость до 2 Гбит/сек. Он имеет выделенный канал для важных сервисов, способный идентифицировать и ускорять игровые приложения. Таким образом, при загрузке домашней сети он позволяет отдать приоритет именно игровому трафику. Впрочем, как уверяют создатели, это не обделяет интернетом остальных домочадцев. Если, к примеру, папа геймит на компьютере, сын играет в телефоне, мама смотрит сериал на ноутбуке, а дочь качает большие файлы из Сети, скорость скачивания и загрузки останется неизменно высокой, и интернета хватит всем. Устройство поддерживает одновременно несколько пользователей и может быть использовано также на игровых площадках, рассчитанных на десятки геймеров.

На сегодня маршрутизатор поддерживает формат 18 самых популярных игр: World of Tanks, World of Warships, Minecraft, GTA V, FIFA 20 и других. Библиотека игр в будущем будет активно пополняться.

Фото: ПАО"Ростелеком".

Создатели постарались, чтобы их новый продукт представлял собой не только уникальную новинку, но и оптимальное сочетание цены и качества. Цена нового устройства 899 рублей, но и тут позаботились о том, чтобы снять денежный барьер: в рассрочку устройство можно купить всего за 399 рублей.

- Чтобы добиться уникально высоких показателей, было использовано 10 Тб данных для обучения модели искусственного интеллекта, 800 часов работы инженеров ушло на сбор сетов данных, тестирование и отладку прошивки, а дизайн роутера, упаковки и интерфейса по предложениям «Ростелекома» перерабатывали 17 раз! – рассказал на презентации роутера «Игровой» директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы сервисов для геймеров компании «Ростелеком» Артём Черменин.

В свою очередь директор по работе с массовым сегментом в Волгограде компании «Ростелеком» Александр Черноиванов отметил, что работникам компании нет необходимости придумывать что-то совершенно новое, они просто прислушиваются к пожеланиям своих клиентов и стремятся соответствовать их ожиданиям.

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