Цифровая помощь: «Ростелеком» создал систему централизованного цифрового распределения вызовов на номер 03 в Волгоградской области

Фото: ПАО"Ростелеком".

Новая система разработана взамен децентрализованной модели и позволяет существенно повысить качество и скорость обработки поступающих звонков, обеспечивает управление распределением нагрузки на операторов, а также дает возможность размещения данных в едином хранилище с синхронизацией голоса и карточки вызова.

«Решение по цифровизации распределения вызовов на номер 03 – это логичное продолжение процесса автоматизации деятельности скорой медицинской помощи и ключевое звено между доставкой сообщения и направлением врачебной бригады пациенту. С помощью новой системы время реагирования медицинских работников сократится и благодаря этому спасенных жизней станет больше», – отметил Александр Стукалов, директор по прикладным проектам Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» организовал систему приема, распределения, записи и хранения вызовов скорой медицинской помощи по номеру 03 в соответствии с моделью SaaS, которая предполагает доступ к программному обеспечению и вычислительным мощностям по сервисному принципу. Для этой цели в виртуальном центре обработки данных национального цифрового провайдера специалисты установили программное обеспечение для полноценного контакт-центра, а также организовали сеть VPN и настроили маршрутизацию вызовов в соответствии со схемой взаимодействия всех участников процесса, от пациентов до врачей.

«Сегодня на службу скорой медицинской помощи ложится повышенная нагрузка. Эпидемиологическая ситуация в стране и регионе требует оперативности принятия сообщения от пациентов и реагирования на них. Необходимость модернизации инфраструктуры связи и создания принципиально новой, технологичной централизованной системы распределения вызовов в непростых условиях ставила повышенные требования к исполнителю этого проекта. Специалисты “Ростелекома” разработали эффективное и оптимальное с технической точки зрения решение, учитывающее все наши требования», – подчеркнул Олег Ярыгин, главврач клинической станции скорой медицинской помощи Волгограда.

«Ростелеком» реализует проекты по цифровизации систем здравоохранения по всей стране. Компания интегрирует телеметрические решения на уровне сельских и городских больниц и поликлиник, а также развертывает системы для развития цифрового контура медицинских услуг на уровне регионов.

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