В Волгоградской области открылось отделение партии «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди».

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Теперь среди них есть и Волгоградская область. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

«Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше», – отметил лидер партии Алексей Нечаев.

Фото: партия «Новые люди».

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

-Мы готовимся принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году и уже сейчас ведем подбор кандидатов, по-настоящему новых людей, которые до этого не занимались политикой и не работали в органах власти, - сообщил руководитель регионального отделения партии “Новые люди” Михаил Васильев. - Еженедельно в Волгограде проходят встречи со сторонниками и активистами партии. На каждой из них мы обсуждаем проблемы города и вырабатываем пути их решения.

Справка:

Партия была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» открылся по адресу: ул. Царицынской обороны, д.23.

Телефон: +7-995-404-28-95

О текущих проектах в Волгоградской области Новые люди рассказывают в социальных сетях:

https://vk.com/newpeople.volgograd

https://ok.ru/profile/594151120699

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