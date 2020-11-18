Онлайн во благо

Фото: Алексей Булатов.

«Комсомольская правда» ищет пути для общения и коммуникации, даже находясь на удаленке. Современные технологии позволяют людям общаться так же активно, как раньше: формат видеоконференции дал нам возможность провести круглый стол на актуальную тему дистанционного обучения. Наши участники - директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец, ректор ВолГУ Алла Калинина и психотерапевт клиники «Мой врач. Моя Сфера» к. м. н. Лада Бутрина.

Сергей Пулинец, Алла Калинина и Лада Бутрина.

- Онлайн-обучение - вовсе не новшество последнего года, такой формат существует уже много лет. Какие возможности оно открывает перед людьми? В чем его неоспоримые плюсы?

С. Пулинец: - Век цифровых технологий постепенно переносит в онлайн-формат все сферы нашей жизни: обучение, работу, общение, досуг. У дистанционного образования есть много преимуществ. Это и большое разнообразие доступных онлайн-программ и курсов, и комфорт при получении знаний в домашней обстановке, и экономия на учебных пособиях, и более гибкая система обучения, которую можно адаптировать под свои потребности, которая позволяет выбрать индивидуальный темп работы. Важная составляющая жизни на удаленке - это высокоскоростной интернет, от которого напрямую зависит качество жизни, работы и обучения.

А. Калинина: - Соглашусь с Сергеем Николаевичем, основные плюсы дистанционного обучения - это удобство получения информации, комфортная среда (можно учиться, находясь дома, в офисе, в отпуске), отсутствие строгой привязки ко времени. А также интернет дает широкие возможности для обмена информацией и опытом между учениками и преподавателем, что формирует профессиональное сообщество.

Л. Бутрина: - Для многих детей и ряда взрослых дистант может стать площадкой для реализации своих возможностей. Некоторым психотипам личности комфортнее общаться в интернет-пространстве: здесь им проще высказать собственное мнение, не боясь осуждающих взглядов, проще быть собой.

- Ваши организации объединяет многолетнее сотрудничество. Расскажите, в чем оно заключается и какую пользу несет?

С. Пулинец: - «Ростелеком» и ВолГУ взаимодействуют уже более 10 лет. Мы с удовольствием принимаем выпускников на практику и на работу. А для студентов-первокурсников регулярно проводим экскурсии: знакомим с сетями связи, начиная от кросса телефонной станции до «ядра» сети пакетной коммутации. Такие экскурсии - хорошая мотивация к осознанному обучению: студенты получают представление о том, с чем им предстоит столкнуться в реальных условиях, какими навыками и знаниями нужно обладать для будущей эффективной работы. Лучших студентов мы отбираем в команду уже на выпускных экзаменах, трудоустраиваем и буквально растим из них профессионалов. IT-технологии - это интересная и востребованная сфера деятельности, в которой постоянно происходят перемены. Поэтому мы делаем ставку на молодых специалистов, их новые мысли и новое видение, которые очень важны и интересны для компании.

А. Калинина: - С «Ростелекомом» у нас создана базовая кафедра востребованных специальностей «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Радиоэлектронные системы и комплексы». ВолГУ - единственный вуз в Нижневолжском регионе, где представлены эти специальности.

Также мы проводим научные исследования, разрабатываем и апробируем новые сервисы и системно-технические решения, которые будут развернуты на сети «Ростелекома», тестируем различные современные телекоммуникационные услуги. Кроме того, на базе ВолГУ ведется переподготовка и повышение квалификации работников компании.

- За что мы можем быть благодарны дистанционке?

С. Пулинец: - Не стоит забывать, что социум и живое общение крайне важны для человека. Но раз уж обстоятельства сложились так, что без дистанционного обучения не обойтись, то мы делаем все возможное, чтобы оно было комфортным, полезным и интересным. Благодаря высокоскоростному интернету и цифровым сервисам «Ростелекома» у людей, находящихся на дистанте или удаленке, появились широкие возможности. Пусть пока что действуют ограничения на передвижение и очное обучение, зато ничто не ограничивает в путешествиях по Сети! Наш цифровой сервис «Ростелеком. Лицей» дает доступ к образовательной программе в виде интереснейших курсов, видеоуроков, лекций, вебинаров, тренажеров и даже мультиков. Для пользователей мы подготовили эксклюзивный контент от лучших преподавателей страны. Например, авторский курс по английскому языку «От нуля до Entermediate» в самой доступной форме объясняет ключевые принципы построения английских фраз, грамматики, фонетики и лексики. На интерактивной платформе Wink можно посмотреть передачи-путешествия, исторические, документальные и публицистические фильмы, образовательные программы для всех возрастов, принять участие в виртуальных экскурсиях, посетить концерты, послушать аудиокниги. Все это расширяет кругозор и поднимает уровень IQ. Кстати, многие предложения полезны не только школьникам и студентам, но и их родителям. В этом я вижу пользу дистанционки - ничто не мешает заниматься своим образованием.

А. Калинина: - Дистанционному обу-чению можно быть благодарными за возможность продолжать процесс образования даже в сложных условиях ограничений. Благодаря дистанту мы смогли завершить прошлый учебный год и выпустить наших студентов с необходимым набором знаний.

Л. Бутрина: - За мобильность, возможность быстрых коммуникаций, удобство использования удаленного обучения, когда ты не привязан к определенному времени и можешь учиться в комфортном для себя темпе. Также за выбор преподавателя.

- Будет ли онлайн-обучение пользоваться популярностью по окончании пандемии?

С. Пулинец: - Это новые реалии нашего времени, и отказываться от них, не принимать их - значит сильно отстать от современной жизни. Онлайн-обучение уже с первых дней стало одним из перспективных направлений модернизации общего образования, а может стать величайшей революцией в этой сфере. Новые технологии дают обширные возможности, благодаря которым любой человек может узнать все, что захочет! Может изучать искусство древнейших времен или, к примеру, нейробиологию и медицину. А параллельно с развитием мозга стоит помнить и об укреплении тела и духа: регулярные занятия спортом, даже обычная физкультура принесут не меньше пользы телу, чем новейшие сервисы - уму.

Л. Бутрина: - Оно, безусловно, будет популярным. У человека появляется выбор, в том числе в пользу не единственного выбранного учебного заведения, а многих. Так же, как и в пользу выбора разных преподавателей. Привычного обучения уже не будет, нужно это признать и научиться получать удовольствие от того, что мы имеем.

А. Калинина: - Онлайн-обучение интегрируется в нашу жизнь. Даже его противники сейчас вынуждены осваивать эту форму обучения. Но это всего лишь один из инструментов получения знаний, который не может полностью заменить привычную нам традиционную форму.

- Какие интересные идеи, новые форматы работы появились у вас в связи с переходом на дистанционку?

С. Пулинец: - Образовательный цифровой сервис «Ростелеком. Лицей» был запущен еще до пандемии, а с введением ограничительных мер он стал более востребован. На базе этого сервиса мы запустили дополнительную услугу - онлайн-курс «Моя профессия». Он создан, чтобы помочь детям правильно выбрать востребованную в будущем профессию. В этом курсе эксперты «Ростелекома» ведут лекции и отвечают на самые популярные вопросы школьников: кем стать, куда поступать, важен ли диплом, какие специалисты нужны компаниям, как понять, кем хочется стать в будущем, как быть, если выбор расходится с мнением родителей, и что делать, если поступить в вуз не получилось?

А. Калинина: - Благодаря повсеместному проникновению интернета преподавание открыло новые горизонты возможностей. Сейчас большинство курсов в университете ведется онлайн, лабораторные работы выполняются через так называемые удаленные рабочие столы. Есть смысл разрабатывать сетевые интерфейсы к тем установкам, макетам, устройствам, которые являются неотъемлемой частью практикумов, но еще не имеют возможности использоваться онлайн. Такая работа активно ведется. В свое время университет открыл «Академию CISCO Волгоградский государственный университет», «Академию Oracle», «Центр D-Link» и др. В рамках взаимодействия наши партнеры предоставляют преподавателям и студентам возможность обучения на электронных площадках, к которым мы имеем безграничный доступ.

Л. Бутрина: - Психотерапия онлайн быстро и прочно вошла в нашу жизнь. Не каждый был готов приходить в клинику к врачу, стесняясь, что из-за этого изменится отношение к ним окружающих. Сейчас посещение психотерапевта становится обычной практикой. За последний год у меня появился опыт не только консультаций онлайн, но и проведения вебинаров, марафонов, участия в международных конференциях. Мир меняется, мы меняемся вместе с ним, и это прекрасно!