Правительство РФ не против, чтобы Волгоград вернулся к московскому времени

Придется волгоградцам опять перестраивать свою жизнь под московское время. Фото: Евгения ГУСЕВА

Похоже, что волгоградцам придется вновь перестраиваться на жизнь по московскому времени. Сегодня, 19 ноября, на сайте Госдумы РФ появился официальный отзыв Правительства на проект закона, внесенного Волгоградской областной думой в закон «Об исчислении времени».

«Предлагается изменить состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3), что позволит увеличить (суммарно за год) эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра, - гласит формулировка отзыва Госдумы. И в конце вердикт – «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект».

А это значит, что формально вопрос о переводе стрелок практически решенный. И вся битва волгоградских сторонников местного времени осталась незамеченной власть имущими. Хотя волгоградцы собрали десятки тысяч подписей в Госдуму и администрацию Президента с просьбами оставить в Волгоградской области местное время. Они проводили флешмобы, акции и одиночные пикеты в центре Москвы в надежде быть услышанными. Но... Грядущий новый год, похоже, волгоградцы встретят уже вместе с москвичами под бой столичных курантов.

Хотя, напомним, в октябре специалисты из Министерства юстиции РФ не поддержали возврат Волгоградской области в московский часовой пояс. Аргументировали тем, что человеку неважно во сколько он пробуждается утром, важнее - как можно раньше закончить рабочий день.

Отметим, что окончательное решение все же принимают депутаты Госдумы. После чего решение должно быть одобрено еще и Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, с 2018 года Волгоградская область живет по местному времени (мск +1). Именно тогда жители региона на референдуме поддержали перевод стрелок на час вперед. 58% проголосовали "за" переход в формат МСК+1. Однако, в июле этого года, как раз накануне президентских выборов, волгоградские власти решили вернуться к "часовому" вопросу. И инициировали новый опрос. По результатам которого оказалось, что уже 66% волгоградцев мечтают вернуться к московскому времени.

На основании этого опроса волгоградские парламентарии составили новый законопроект «Об исчислении времени», в котором просят Госдуму вернуть регион обратно в московский часовой пояс. Проект закона еще находится на рассмотрении в Госдуме. В ближайшее время его обсудят на заседании парламента, и вынесут свой вердикт по этому вопросу.