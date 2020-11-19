Следственный комитет в Волгограде найдет виновных в гибели сироты от взрыва бытового газа

Фото со страницы в соцсетях

Следователи начали выяснять, в чем причина и кто виноват в гибели молодой девушки в Волгограде из-за взрыва бытового газа в ее квартире. Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело. Напомним, 27 октября ЧП произошло в многоэтажке на улице Санаторной, 16. Взорвался двухконтурный газовый котел во время его настройки и проверки специалистами. Оборудование было предназначено для обогрева воды и батарей отопления. Сильные ожоги лица, тела, рук и ног получили 23-летнияя Виктория Филиппова, а также работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании. Они оказались в больнице. А 14 ноября стало известно, что девушка скончалась в реанимации. Пострадавшие специалисты продолжают лечение в стационаре.

Девушка была сиротой. После детского дома она в течение пяти лет ждала свое жилье. Получила квартиру в доме на улице Санаторной только в этом году. Там она проживала вместе со своим парнем, рассказал «КП-Волгоград» председатель «Объединения по защите прав детей-сирот» Эльдар Физиев. Газовое оборудование в квартире подключено не было до злосчастного дня. Хотя Виктория заключила договоры на поставку голубого топлива. 12 октября она ознакомилась с инструкцией по использованию бытового газа при потреблении коммунальных услуг, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По законодательству сироты после получения жилья не становятся его правообладателем. Им нужно прожить в квартирах не менее 5 лет, чтобы затем приватизировать. Жилые квадратные метры в доме на Санаторном, 16 еще не принадлежали Виктории. В связи с чем молодого человека погибшей попросили поскорее покинуть помещение, а родных девушки вывезти все вещи из квартиры. С таким требованием через 2 дня после смерти сироты вышли представители регионального комитета строительства.

- Эту квартиру отремонтируют и отдадут другому сироте по очереди, - пишут знакомые Виктории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новостройках все должно быть хорошо, чисто и без каких-либо дефектов. Но так выходит не всегда. В Советском районе Волгограда уже не первый год в полученной от государства квартете в новом доме живет сирота Светлана Штоха. Сейчас у нее есть муж и двое детей. Но назвать ее жилищные условия вряд ли можно. Трехэтажка на №1 на улице Солнечникова буквально трещит по швам.