Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 ноября: новый рекорд – пять смертей за сутки

К сожалению, число умерших от ковида растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В волгоградском управлении Роспотребнадзора успокаивают: потихоньку ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стабилизируется. Мол, всплеск прошел. Но цифры, которые «КП-Волгоград» предоставляют в ИЦК все равно не радуют. Так, за минувшие сутки в Волгоградской области диагноз COVID-19 установили еще у 232 человек. Итого с начала пандемии число заболевших уже перевалило за 24,5 тысячи волгоградцев. Если точнее их уже 24 тысячи 548 человек. Кроме того, сегодня был побит новый рекорд – в референс-центре подтвердили смерть от ковида сразу у пятерых волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 19 ноября 2020 года.

Цифры ковида растут день ото дня. Инфограцика ИЦК.

Если рассматривать обстановку в Волгоградской области в сравнении с другими регионами, то ситуация действительно лучше. К 19 ноября наша область наконец-то покинула «двадцатку» самых опасных регионов по темпам распространения. И сегодня мы занимает 22-ю строчку из 85-ти регионов России. О стабилизации говорят и другие цифры: в среднем по России численность новых заболевших увеличивается на 1,2%. В Волгоградской области этот показатель составляет +0,9-1%.

По сравнению с соседями по ЮФО наш регион выглядит не критично. Инфографика ИЦК.

С коечным фондом у нас также ситуация не критичная: на данный момент в регионе имеется почти 2 тысячи свободных ковидных коек, при этом в декабре планируют добавить еще тысячу.

А вот тяжелых пациентов еще в волгоградских госпиталях много – больше сотни лежат на ИВЛ. Многих не спасают. Сегодня, 19 ноября, подтвердили смерть еще пятерых волгоградцев от ковида. Это те, кто умер еще месяц-полтора назад, просто сегодня пришли окончательные результаты, подтверждающие диагноз. Итого за семь месяцев пандемии в Волгоградской области от коронавируса умерли уже 264 жителя. Всего же в России за этот год от коронавируса скончались уже 34 850 человек. 463 добавилось только за прошедшие сутки.