Отреставрированный БК-31 простоит еще год за забором на Набережной Волгограда

Бронекатер установили, но никто его не увидит еще год. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несмотря на то, что в Волгограде столбик термометра уже опустился до минусовых отметок, и руки примерзают на морозе, работы на Набережной не прекратились. Десятки строителей корпят над обновлением береговой линии. Планы, напомним, грандиозные: в проекте были и фонтаны, и амфитеатр, и тенистые аллеи для прогулок. Что же сделано за два года (реконструкция началась в октябре 2018-го)? Что скрывается за высоким забором на Набережной?

Чаши фонтанов готовы, ждут оборудование. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сделано, на самом деле, уже немало. Готовы чаши фонтанов, и даже облицованы гранитом, почти смонтирован поливочный водопровод, высажено 2500 кустарников и почти 130 деревьев (как крупномеров, так и небольших саженцев), уложено 26 из 37 квадратных метров брусчатки, обустроены парковочные площадки на 214 машиномест и даже амфитеатр почти готов.

Когда бетонные основания трибун будут готовы, сверху установят кресла ПВХ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Монолитные конструкции амфитеатра готовы уже на 70%. Возведены стены бытовых помещений, сейчас идет бетонирование нижней части трибун. После завершения по верху железобетонных конструкций установят сиденья из ПВХ-бруса. Сцена готова. Так что работы идут по графику без сбоев, - рассказывает «КП-Волгоград» Станислав Чурин, директор проекта АО «Стройтрансгаз» - компании, которая является генподрядчиком на строительстве объекта.

В помещениях под трибунами будет гардеробная и спортзал. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все будет выполнено в едином стиле с архитектурным обликом верхней террасы Набережной: ступеньки к Волге из гранита, амфитеатр, украшенный декоративными колоннами и балясинами.

Кстати, в подтрибунных помещениях будут гардеробные и залы для тренировок.

Параллельно рабочие возводят мостовой переход, по которому можно будет выйти прямо к амфитеатру над Нулевой Продольной магистралью.

Со сцены амфитеатра открывается прекрасный вид на Волгу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Уже готовы 44 буронабивных сваи и монолитные железобетонные ростверки, которые являются основанием для опор будущего моста. Соорудили шпунтовое ограждение на склоне из 376 металлических труб - это сделано для укрепления склона. Сейчас ждем металлоконструкцию, которую выполняют на волгоградском заводе, чтобы приступить к бетонированию главных опор мостового перехода, - отчитывается генподрядчик.

Мост будет проходить над рокадной дорогой, поэтому, как вы понимаете, на время монтажа пролетов, движение здесь придется перекрыть. Правда, подрядчик обещает, что много времени это не займет – не более 8 часов, и уже обещает, что работы по возможности будут идти ночью, чтобы минимизировать неудобства.

Прерывать работу в зимний период не планируют. Ведь к ноябрю 2021 года обновление Набережной должны полностью завершить.

Часть кустарников и деревьев уже высадили. Хвойные появятся позже. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- А доступ к памятнику БК-31 так и не откроют? – интересуемся. Напомним, отреставрированный бронекатер уже с лета стоит на Набережной под саркофагом, только увидеть всю эту красоту волгоградцы пока не могут – мемориал, как и вся Набережная сейчас скрыты за высоким забором.

- Согласно проекту мы должны сдать объект к ноябрю 2021 года. И частями открывать доступ на набережную не планируем. Но мы постараемся закончить работы раньше указанного срока, и тогда вы сможете оценить всю проделанную работу целиком, - поясняет Станислав Чурин.