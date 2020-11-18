Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 ноября: 231 заболевший и 3 смерти

Актуальные данные о распространении коронавируса в Волгоградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области перевалило за 24 тысячи. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу, на утро 18 ноября 2020 года зарегистрирован еще 231 случай. Таким образом точное число зараженных в регионе – 24 тысячи 316 человек. Вот уже целую неделю регулярный прирост – пару сотен волгоградцев. Такая статистика «держит» Волгоградскую область в двадцатке лидеров по заболеваемости среди населения. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 18 ноября 2020 года.

Фото: Яндекс. Статистика.

Но не все так плохо: вместе с заболеваемостью растет и число выздоровевших. Врачи работают в круглосуточном режиме, делают все возможное, чтобы вылечить пациентов как в больницах, так и амбулаторно. Сегодня домой отправилось 544 волгоградца. По последним данным, выздороветь удалось 22 тысячам 798 зараженным COVID-19.

Однако чем больше инфицированных, особенно с хроническими заболеваниями, тем выше и смертность. 18 ноября сообщили о еще 3 летальных случаях, всего ковид унес жизни 259 волгоградцев.

Напомним, в регионе продолжает действовать масочный и перчаточный режимы в общественных местах и транспорте.