Люди, которым небезразличен мир: в Волгограде инструкторы с лошадьми-иппотерапевтами оздоравливают маленьких пациентов

Фото: Екатерина Куликова.

Это истории о тех, кто не на словах, а на деле заботится о людях, об экологическом равновесии и «заражают» своими идеями окружающих.

Люди, которые не могут пройти мимо нуждающегося в помощи или поддержке, на самом деле развивают вселенную, делают ее светлее и лучше.

Директор конного центра Алина Зевакина, по профессии кинолог, на протяжении последних десяти лет занимается иппотерапией и ежедневно видит результаты того, как лечебная верховая езда помогает улучшить состояние маленьких пациентов, дает надежду их родителям и ключ к дальнейшему восстановлению малыша.

Свою миссию Алина видит в том, чтобы создать крупнейший на юге России реабилитационный центр, в котором дети с инвалидностью получали бы качественную бесплатную реабилитацию.

Фото:Екатерина Куликова.

- Поднять детей, научить их, дать им новые навыки – вот что важно для нас , - ставит задачи перед командой инструкторов Алина Зевакина. – Это поможет и ребятам, и их родителям.

Все началось с «особенного» ребенка

Когда в 2010 году дочери Алины поставили диагноз «ДЦП», а в возрасте двух лет малышка не пошла, невролог назначил ей курс иппотерапии. В то время занятия с лошадьми были доступны лишь в Красноармейском районе. С первых же занятий девочка научилась держать баланс и координировать себя. Но ездить в самый южный район области было слишком сложно, и тогда было принято решение о создании небольшой конюшни и покупке лошади для самостоятельных занятий.

Фото:Екатерина Куликова.

– Благодаря большой работе, в том числе иппотерапии, Ксения начала ходить, – рассказывает Алина Зевакина. – Родители «особенных» детей, которые много общаются между собой, узнав о результатах занятий, тоже захотели получить такую возможность. Постепенно к нам приходило все больше людей: сейчас в центре 43 лошади и несколько десятков пациентов. А упорство и труд привели к тому, что в клубе подготовили первых иппотерапевтов. Сама Алина получила второй диплом по специальности «адаптивная верховая езда».

К слову, иппотерапия сыграла большую роль в становлении дочери Алины: Ксения, которой сейчас 10 лет, пошла в профессиональный параолимпийский спорт, участвует в соревнованиях и уже привезла первые медали.

Фото: Алина Зевакина.

Три "президентских"гранта - это только начало

«Глаза страшат, а руки делают» - так гласит народная поговорка. В первый раз подавать заявку для участия в конкурсе заявок на предоставление грантов Президента РФ было и страшно, и ответственно.

Однако сегодня в «копилке» Алины и ее проекта «Летать без крыльев» уже три действующих президентских гранта, полученных в 2019 и 2020-м годах, все они связаны с адаптивной верховой ездой.

Фото:Екатерина Куликова.

Это инклюзивный конный театр для детей сирот и детей из многодетных семей, туристический конный семейный проект «Идущие к солнцу» и обучение верховой стрельбе из лука для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото:Екатерина Куликова.

- Если у кого-то беда и у моего клуба есть возможность помочь – моя команда инструкторов вовлекается и помогает. К нам в проект «Летать без крыльев» могут прийти все желающие, и курс занятий для всех бесплатный. Детей мы берем, как с инвалидностью, так и без, принимаем детей-сирот, ребят из многодетных и приемных семей, - поясняет Алина Зевакина.

Пожалуй, самым масштабным и социально ответственным из проектов, который мы реализовали, стал инклюзивный конный театр. В нем участвуют ребята с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от восьми лет, а самому старшему – 23 года. Год назад состоялась премьера спектакля «Под маминым крылом», поставленного по мотивам знаменитого мюзикла «Мама». В нем заняты и дети, и их родители, и волонтеры. При этом здесь никого не делят по наличию и отсутствию диагноза – в этом и заключается инклюзивность театра.

- Этой осенью мы вошли в двадцатку лучших инклюзивных практик России и стали первыми в рамках Федерального форума «Живые инклюзивные практики», - делится Алина.

Социальная ответственность всех и каждого

Сегодня гражданская ответственность не может находиться в стороне от бизнеса. Да и сам бизнес это твердо осознал. Корпоративное волонтерство становится трендом, на который ориентируются крупные, социально ответственные компании. Финансовая деятельность конного клуба в рамках президентских грантов строго контролируется, отчитываться приходится за каждый потраченный рубль. Поэтому у клуба открыт специальный расчетный счет для получения грантов в ПАО Сбербанк.

Работать со Сбербанком достаточно легко, говорит Алина Зевакина: «Подключив систему электронного документооборота в СберБизнес, усиленной квалифицированной электронной подписью я заключаю договора с фондом. Это очень удобно и быстро, и есть возможность больше времени уделить любимому делу. Во всем мире иппотерапия сейчас развивается активно, и моя команда в рамках Волгоградской области поддерживает этот общемировой тренд».

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG – англ. environmental, social and corporate governance - экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы о людях, нуждающихся в поддержке, а также об окружающей нас среде.

Организаторы проекта – Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда».

Подробнее о том, как внедряются принципы ESG в Сбере, а также на примере реализуемых с его участием проектов, читайте в следующих публикациях нашего проекта.

Переходите по ссылке, подписывайтесь на страницу КП-Волгоград в ВК, делитесь своими историями на своей странице и в комментариях к нашим постам (не забудьте указать хештег #ESGначниссебя) и рассказывайте о нашем проекте друзьям.

Ирина Егорова.