Зарегистрировать бизнес волгоградцам теперь можно в мобильном офисе Сбербанка

Фото: ПАО Сбербанк.

Он расположен напротив здания Федеральной налоговой службы в Дзержинском районе областной столицы по адресу ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 38.

В «офис-мобиле» Сбербанка в режиме «единого окна» предпринимателям окажут консультационную поддержку, помогут сформировать и отправить документы в налоговую службу, а также открыть расчетный счёт в режиме онлайн. Консультационные услуги предоставляются бесплатно, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счёта не взимается.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:

«Об открытии своего дела задумываются многие наши клиенты. Сбербанк делает всё возможное, чтобы упростить процесс регистрации бизнеса и открытия расчётного счёта для тех, кто ценит своё время и деньги. Воспользоваться возможностью открытия своего бизнеса с помощью мобильного офиса от Сбербанка в нашем городе может любой начинающий предприниматель. Для этого достаточно иметь при себе российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон и учётную запись в Сбербанк Онлайн».

Режим работы «Мобильного офиса Сбербанка для регистрации бизнеса»: с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00.

Региональный проект Волгоградского отделения Сбербанка «Мобильный офис для регистрации бизнеса» реализуется совместно с верифицированным партнёром дочерней компании Сбербанка «Деловая среда». Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» запущена Сбербанком и «Деловой средой» в мае 2018 года.