Volkswagen Tiguan[1] Выход новой модели

Фото: Волга-Раст.

Первое поколение компактных 5-дверных кроссоверов VW Tiguan[1] появилось на мировом рынке в 2007 году и оказалось коммерчески успешным, в 2009 году прошло рестайлинг, а в 2015-ом конструкторы немецкого автоконцерна выпустили второе поколение машин. Уже через год именно эта серия паркетников была запущена в серийное производство на российском заводе в Калуге.

Сегодня автоконцерн Volkswagen готовит третье поколение паркетников, параллельно расширяя ряд комплектаций базового Tiguan[1].

Внешний дизайн третьего поколения Tiguan[1] заметно изменится: экстерьер будут украшать новые бамперы, обновленная передняя решетка радиатора, хромированные молдинги, а также новые передние фары IQLight[2] и задние фонари с динамическими поворотными огнями.

В бестселлере Volkswagen появятся новые обивки сидений и цвета отделки салона, а также многоцветная атмосферная подсветка.

Набор функционального оборудования расширился за счет обновленной мультимедийной системы MIB3[3] с расширенным функционалом и возможностями персонализации. Работа с климатической установкой Climatronic[4] теперь переведена в цифровой формат – управлять ее функциями можно с помощью сенсорных регуляторов и кнопок.

Для модели также предлагаются новые цвета окраски кузова GingerBrown[5] и IndiumGrey[6], коричневая обивка сидений NoisetteBrown[7] и новые колесные диски, в зависимости от комплектации.

Комплектации Tiguan третьего поколения.

Tiguan[1] представлен в четырех комплектациях: Respect[8], Status[9], Exclusive[10] и R-Line[11].

Фото: Волга-Раст.

Respect[8]. Tiguan[1] в стартовой версии оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana[12], черными рейлингами на крыше и светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа. Данная версия комплектуется тканевой обивкой сидений QuadPaper[13] и мультифункциональным кожаным рулевым колесом с подогревом. Среди функционального оборудования комплектации: подогрев передних сидений, 3-зонный климат-контроль Climatronic[4], круиз-контроль с ограничителем скорости, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом и ассистент экстренного торможения FrontAssist[14]. В качестве информационно-развлекательного оборудования предлагается аудиосистема Composition Color[14] с 6.5” сенсорным дисплеем и интерфейсом Bluetooth[15].

Status[9].Для данной комплектации предлагаются серебристые рейлинги на крыше, тонированные задние стекла и хромированные окантовки стекол. Интерьер дополнен комфортными передними сиденьями с тканевой отделкой ShootingStar[16] и регулировкой поясничного подпора, аудиосистемой DiscoverMedia[17] с 8” сенсорным дисплеем и навигационной системой. В качестве функционального оснащения для данной комплектации предлагается камера заднего вида RearView[18], интерфейс App-Connect[19], датчики парковки спереди и сзади, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, датчики света, дождя и подогрев задних сидений.

Exclusive[10]. Для Tiguan[1] в комплектации Exclusive[10] доступны 18-дюймовые легкосплавные диски Frankfurt[20] и светодиодные фары прожекторного типа, а также хромированные элементы отделки интерьера и цифровая приборная панель ActiveInfoDisplay[21]. Данная версия оснащается широкой линейкой систем помощи водителю, среди которых: система Lane Assist[37] (полуавтоматическое рулевое управление и удержание автомобиля в пределах полосы), система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также система контроля давления в шинах с отдельными датчиками в каждом колесе.

R-Line[28]. Volkswagen Tiguan[1] в новой топовой комплектации R-Line[22] дополняется выразительными элементами экстерьера и интерьера, среди которых: 19-дюймовые легкосплавные диски Valencia[23], задний увеличенный спойлер, бампер оригинального дизайна, кожаные сиденья с электрорегулировками и памятью настроек, накладки на пороги и педали, напольные коврики и рулевое колесо – все в исполнении R-Line[22]. Функциональное оснащение версии R-Line[22] дополнительно включает адаптивный круиз-контроль с ассистентом дистанции в пробке, а также рулевое управление с переменным передаточным отношением.

С момента выхода на рынок Tiguan[1] стал бестселлером марки Volkswagen в России и одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. В целом на российском рынке с момента начала производства первого поколения Tiguan произведено и продано более 250.000 экземпляров. Tiguan[1] производится на заводе VolkswagenGroupRus[24] в Калуге.

Цены для российского рынка, а также сроки заказов и поставок будут известны позже.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan[1] можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

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Перевод:

[1] Tiguan - (англ.) Тигуан

[2] IQLight - (англ.) АйКьюЛайт

[3] MIB3 - (англ.) ЭмАйБи3

[4] Climatronic - (англ.) Климатроник

[5] GingerBrown - (англ.) ДжинжерБраун

[6] IndiumGrey - (англ.) ИндиумГрэй

[7] NoisetteBrown - (англ.) НойсеттеБраун

[8] Respect - (англ.) Респект

[9] Status - (англ.) Статус

[10] Exclusive - (англ.) Эксклюзив

[11] R-Line - (англ.) Р-Лайн

[12] Montana - (англ.) Монтана

[13] QuadPaper - (англ.) КвадПейпэ

[14] Composition Color - (англ.) Копозишн Колор

[15] Bluetooth - (англ.) Блютуз

[16] ShootingStar - (англ.) ШутингСтар

[17] DiscoverMedia - (англ.) ДисковерМедиа

[18] RearView - (англ.) РеалВью

[19] App Connect - (англ.) Апп Коннект

[20] Frankfurt - (англ.) Франкфурт

[21] ActiveInfoDisplay - (англ.) АктивИнфоДисплей

[22] R-Line - (англ.) Р-Лайн

[23] Valencia - (англ.) Валенсия

[24] VolkswagenGroupRus - (англ.) ФольксвагенГрупРус