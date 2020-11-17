Назаров уходит: в Волгограде выберут нового председателя областного совета ветеранов

Только позавчера Андрей Бочаров и Сергей Назаров обсуждали последние пять лет деятельности совета ветеранов. Фото: администрация Волгоградской области.

В четверг, 19 ноября в Волгограде соберутся ветераны войн, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. На этот день у областного совета ветеранов запланирована очередная, уже 8-я по счету выборная конференция. Вопросов на повестке немало, основные - заслушать отчет за последние пять лет работы и выбрать председателя.

Как стало известно «Комсомолке», действующий председатель Волгоградского областного Совета ветеранов Сергей Назаров снял свою кандидатуру – на пост председателя организации он не будет выдвигаться по личным причинам. Но из совета ветеранов уходить не собирается. Перед участниками конференции встанет вопрос, кого выбрать на эту должность.

Учитывая, что в последнее время к голосу ветеранов в Волгоградской области стали все чаще прислушиваться (часто губернатор принимает те решения, о которых его просят ветераны, либо сам находит в их рядах поддержку каких-то своих идей), должность председателя комитета в какой-то мере даже политическая. Не стоит недооценивать их влияние, ведь за последние пять лет ветераны не только попросили губернатора перенести открытие мемориала БК-31 на посткоронавирусное время, благоустроить парк у подножия Мамаева кургана, организовать торжества в честь юбилея Маресьева, назвать продолжение Электролесовской именем Максима Загорулько, но даже уговорили Андрея Бочарова пойти на второй срок. Единственная их просьба, которую пока не выполнили – переименовать если не город, то хотя бы аэропорт в Сталинград.

Кстати, из-за пандемии, чтобы обезопасить членов совета, часть из которых уже в почтенном возрасте и группе риска, встреча пройдет с использованием видеоконференцсвязи. Как рассказали «КП-Волгоград» в областном совете ветеранов, часть делегатов соберется в ситуационном центре в здании областной администрации, другие выйдут на связь из кабинетов в местных администрациях всех 38 районов области.

ВОПРОС ДНЯ

Кому следует возглавить областной совет ветеранов?

Галина ХОРОШЕВА, заместитель председателя Волгоградского областного совета ветеранов, руководитель региональной общественной организации «Союз комсомольских поколений»:

- Безусловно, новый председатель совета должен знать, что из себя представляет ветеранское движение. Знать, чем живут ветераны сегодня. Этот человек не должен быть со стороны. Кто именно? Мы еще не обсуждали. Хотя среди председателей районных советов ветеранов есть интересные люди. Предполагаю, что кандидатуры уже есть, которые будут рассмотрены 19 ноября.

Борис УСИК, кандидат исторических наук, почетный гражданин города-героя Волгограда:

- Этот человек должен обладать одним – желанием сделать жить для ветеранов лучше. Это значит, нужно знать их проблемы, болезни, возраст, иметь с ними постоянно контакты. У нас предостаточно категорий ветеранов – от труда до боевых действий. Ветеранов Великой Отечественной войны остались единицы. У каждого есть свои мысли о тех, с кем когда-то работал на заводах, служил в армии, на флоте. Я думаю, у нас достаточно кандидатур на эту должность, они будут представлены губернатору Андрею Бочарову, и он примет правильное решение.

Александр СТРУКОВ, председатель городского совета ветеранов:

- Этот человек должен, прежде всего, быть профессионалом своего дела, человеком мудрым, любящим старшее поколение. Я специально не говорю слово «работа». Потому что это служение ветеранам. Председатель областного совета ветеранов должен любить людей, выслушать их, понимать, пропустить их проблемы через себя. Работа со старшим поколением – это очень сложное дело, потому что ветераны в силу своего возраста мнительные, впечатлительные, порой обидчивые. Но это достойнейшие люди, которые прошли горнила войны, восстановившие народное хозяйство, ветераны труда, войны, вооруженных сил. У председателя совета должна быть врожденная интеллигентность. Он должен быть тонким человеком, творческим, а также обладать умением собрать вокруг себя команду единомышленников. Одному в этой работе очень сложно. Ветераны четко чувствуют фальшь. Необходимо выстраивать отношения с молодежью, общественными организациями. Задача ветеранов – патриотическое воспитание. И оно не должно быть формальным. Кроме всех прочих навыков и черт, председатель областного совета ветеранов должен выстраивать взаимоотношения с властью всех уровней. Это очень многогранная деятельность. И если человек действительно любит свое дело, то ему в сутках будет мало 24 часов.

Борис СМАГОРИНСКИЙ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, начальник Волгоградской академии МВД России с 1997 по 2007 годы.

- Не скажу фамилий, но председатель областного совета ветеранов должен обладать опытом и пользоваться уважением и сотрудников МВД, и других структур.

Олег БАЦУЛА, председатель Волгоградской региональной общественной организации «Офицеры Волгограда»:

- Этот человек должен обладать большим военный опытом, опытом службы в Вооруженных силах. Он должен понимать, к чему стремятся ветераны, что им требуется на гражданке. Конечно, председатель совета ветеранов должен иметь опыт работы с людьми. Потому что ветеранов в Волгоградской области много. У каждого свои вопросы – социальные или юридические, а также вопросы по трудоустройству. И все эти проблемы нужно уметь решать. Наверное, на эту должность требуется человек молодой, думаю, лет 55-65. Необходимо желание работать.