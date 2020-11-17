«Ротор» начал тренировки на «Волгоград Арене»

Фото: СК "Ротор"

Морозы пришли в Волгоградскую область. Они даже внесли коррективы в тренировочный план футболистов «Ротора», для которых нет плохой погоды. Зато климатические условия стали неблагоприятными для натурального газона стадиона «Зенит», где проводят занятия игроки волгоградской команды. Поэтому сине-голубые до зимней паузы в Российской премьер-лиги тренировки будут проводить на «Волгоград Арене». Сегодня там уже прошло первое занятие после переезда с «Зенита», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

Мерзлое поле на "Зените" уже опасно для игроков. Фото: СК "Ротор".

А на стадионе в Краснооктябрьском районе поле замерзло. Неудивительно, минус в Волгограде стоит уже днем. А поляна не оснащена подогревом. На ней футболисты не бегали бы за мячом, а скользили словно на коньках. Велик риск получить травму. В предыдущие годы «Ротор» успевал уйти на зимнюю паузу до наступления холодов и не перебазировался с «Зенита». Но на этот раз мороз закрепчал раньше. А система подогрева натурального газона есть только на «Волгоград Арене».

Отметим, год назад «Ротор» провел в Футбольной национальной лиге заключительный матч перед уходом на зиму 23 ноября – команда принимала дома «Томь». А в премьер-лиге подопечные Александра Хацкевича будут выходить на игры до середины декабря. На 16-е число запланирована встреча «Ротора» и «Арсенала» в Волгограде. Вплоть до ухода на каникулы сине-голубые все тренировки будут проводить на том же стадионе, где играют официальные матчи.