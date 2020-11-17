Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 ноября: cнова 229 заболевших и 4 смерти, открывают новые госпитали

Число заболевших продолжает расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Волгограде и области стоит на месте уже около недели. На сегодня снова лабораторно подтвердили диагноз у 229 новых заболевших коронавирусом, больше было лишь однажды. Но в соседних Ростовской и Воронежской областях цифры давно перешагнули за три сотни в день. Так что все не так уж плохо. В целом же заразились ковидом уже более 24 тысяч волгоградцев – общее число инфицированных составляет 24 085 человек. И уже четвертый день подряд в регионе официально подтверждают по четыре смерти пациентов с ковидом. Всего же эта зараза и ее осложнения унесли жизни уже 256 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 17 ноября 2020 года.

Статистика. Яндекс.

По данным ИЦК, выписали накануне из ковидных госпиталей сразу 486 человек (473 по данным оперштаба). Столь большие цифры всегда бывают после выходных. Общее число выздоровевших уже более 22 тысяч. И хотя на больничном осталось менее двух тысяч волгоградцев с подтвержденным коронавирусом, больницы переполнены пациентами с ковидной пневмонией. На сегодня в инфекционных госпиталях около 6 тысяч человек - 5882 взрослых и 48 детей. Более трехсот из них в реанимации.

Поэтому власти региона открывают новые ковидные госпитали. Одним из них с 18 ноября станет санаторий "Ергенинский". Планируют обеспечить бесплатными лекарствами и всех заразившихся, ведь на сегодня выписанные препараты и за деньги не купишь, их просто нет в аптеках. А в Волгоградской области тем временем начали действовать новые карантинные ограничения.

Увы, но один за другим от коронавируса умирают врачи, которые могли бы спасти еще немало жизней.