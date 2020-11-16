Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 ноября: плюс 227 заболевших и четыре смерти

Коронавирус пока не утихает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Седьмой месяц по Волгоградской области гуляет коронавирус, и, похоже, останавливаться не планирует. К 16 ноября 2020 года он только разбушевался, и ежесуточная численность заболевших переваливает за двести человек. Вот за минувшие сутки в этот волгоградский ковидный список добавилось еще 227 новых случаев. А количество умерших уже больше 250-ти. Если точнее, их уже 252, и это официально подтвержденных. Плюс четыре – за последние сутки. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 16 ноября 2020 года.

Инфографика Яндекса.

Ситуация сложная. Но, надо отметить, что в последние дни Волгоградская область сохраняет видимую стабильность: плюс 226, плюс 234, плюс 224… И, если еще пару недель назад наш регион занимал 17-18 строчку рейтинга субъектов России по темпам распространения COVID-19, то сегодня, 16 ноября 2020 года, мы опустились на 20-е место. Для сравнение, в Ростовской области – плюс 314 за сутки (9 место), в Воронежской – плюс 306 (10 место), при этом в Краснодарском крае – плюс 160 (43 место), в Астраханской области – плюс 135 (56 место). Больше всего новых заболевших в Москве – 6360 за сутки.

- Всего в России за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 22 778 человек. У почти трети из них - 24,8% - болезнь протекает без клинических проявлений, - сообщают в ИЦК.

Нехорошая тенденция – много стало умирать волгоградцев в достаточно молодом возрасте 40+. В основном, это конечно, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Сегодня, к 16 ноября, подтвердили еще четыре смертельных случая от ковида. Итого, медики не смогли спасти уже 252 волгоградцев.

Именно поэтому власти Волгоградской области не снимают пока ограничения по коронавирусу, и настоятельно рекомендуют больным и пожилым людям не испытывать судьбу и без лишней надобности не выходить из дома, и уж тем более избегать массовых скоплений людей. И, прогнозируя наперед, уже запретили новогодние корпоративы, чтобы праздники еще больше не усугубили обстановку.