История развития предприятия ГК АвтокомТехнолоджи

Фото предоставлены специалистами ГК АвтокомТехнолоджи из личного архива.

ГК АвтокомТехнолоджи была основана в 2008 году и являлась поставщиком запасных частей для технологического оборудования пивоваренных производств и индустрии безалкогольных напитков к оборудованию импортного и отечественного производства.

В 2014 году компания получила сертификат официального представителя компании KROMA Ltd по поставкам торцевых уплотнений для всех типов насосов импортного и отечественного производства, а так же ротационных соединений для промышленного оборудования.

В 2015 году компания впервые приняла участие на международном форуме «Пиво 2015».

2017 год для ГК АвтокомТехнолоджи стал основным переломным моментом для перехода к собственному производству зап.частей: РТИ-уплотнений, изделий из металла и пластика. Поставленная цель и её реализация требовало применения современного оборудования, что одновременно помогло бы решить стратегическую заду по импортозамещению на внутреннем рынке России.

В 2018 году компания расширила спектр своей деятельности: к ключевому направлению пищевой промышленности добавилась работа с нефтегазовой отраслью.

Командой инженеров была разработана рецептура резиновой смеси для изготовления уплотнительных элементов к пакерному оборудованию. Для подтверждения заявленного качества, продукция прошла стендовые испытания в аккредитованной компании с соответствующим заключением.

В 2019 году Группа компаний АвтокомТехнолоджи получила поддержку от регионального фонда развития промышленности на реализацию импортозамещающего инвестиционного проекта.

Фото предоставлены специалистами ГК АвтокомТехнолоджи из личного архива.

Средства поддержки фонда развития промышленности ГК АвтокомТехнолоджи были направленны на приобретение нового современного оборудования с ЧПУ для выпуска высокотехнологической продукции. Современное оснащение металлообрабатывающими станками позволило организовать замкнутый цикл производства, расширить ассортимент продукции и увеличить объёма производства.

В 2019 году ГК АвтокомТехнолоджи заключила двухстороннее партнерское соглашение о сотрудничестве в области исследований новых перспективных материалов с Волгоградским государственным техническим университетом.

В 2020 году ГК АвтокомТехнолоджи зарегистрировала свой уникальный товарный знак и получила свидетельство до 2029 года.

Сегодня ГК АвтокомТехнолоджи производит и поставляет различные виды резинотехнических изделий из материалов: NBR, HNBR, EPDM, Viton, CR, FFPM (Kalrez), а также изделия из пластика и металла с различными видами обработки по представленным эскизам, образцам и чертежам.

Фото предоставлены специалистами ГК АвтокомТехнолоджи из личного архива.

В 2020 году ГК АвтокомТехнолоджи успешно освоила производство манжеты для пакеров из гидрированной резины, уплотнения дисковых кранов, уплотнительных колец и других позиций, востребованных на рынке нефтегазового сектора и пищевой промышленности.

Расширение производства, создание высокотехнологичных продуктов по направлению импортозамещения является приоритетной задачей для ГК АвтокомТехнолоджи.

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