На развитие липецких сел в этом году выделили более 783 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

Липецкой области в этом году из федерального бюджета по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» выделено 499 млн рублей. Еще 238,5 млн рублей предусмотрено в региональном бюджете. Также будет привлечено 45,6 млн внебюджетных средств.

«Комплексное развитие сельских территорий – в числе приоритетов деятельности областной власти, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, ФАПов, детских садов и других социальных объектов».

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, основные средства направлены на строительство нового корпуса школы на 200 детей в Тербунах, детского сада на 80 человек в Хлевном и начало строительства большой школы на 264 ученика и 30 дошкольников в селе Большой Хомутец Добровского района, открытие которой запланировано в 2021 году. На 116 млн рублей в 106 сельских поселениях построят детские и спортивные площадки, благоустроят места отдыха. Всего будет реализовано 122 проекта.

Еще 113 млн рублей из средств на развитие села отданы на первый этап реконструкции автомобильной дороги в Долгоруковском районе (Слепуха – примыкание к а/дороге Большая Боевка – Долгоруково). Завершатся работы в 2021 году. Часть средств направлена на развитие газоснабжения и водоснабжения в селах Липецкого, Измалковского и Усманского районов, всего более 28 млн рублей. Построено 9,6 км распределительных газовых сетей и 5,5 км водопроводов.

Отдельная часть программы – субсидии на строительство жилья на селе. По госпрограмме 25 семей в сельской местности получили поддержку на улучшение жилищных условий на 48,5 млн рублей, 10 семей – выплату (6 млн рублей) на погашение целевого займа на приобретение или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка.

Почти 28 млн рублей направлено на строительство 15 домов общей площадью 1014 кв. метров, предоставляемых по договору найма жилого помещения. Таким образом работодатели смогут сохранить или привлечь в районы квалифицированных специалистов, предоставив им жилье.