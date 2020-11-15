В Волгограде от коронавируса умер заведующий травматологическим отделением 25-й больницы Эльбрус Дзахоев

Фото с сайта Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25

Печальная весть пришла из больницы скорой медицинской помощи № 25 города Волгограда. На 76-м году жизни скончался заведующий травматологическим отделением Эльбрус Дзахоев. Он возглавлял его на протяжении 31 года. Во время пандемии опытный врач не отошел от работы, а продолжал помогать людям.

- В тяжелый эпидемиологический период распространения коронавирусной инфекции Эльбрус Сергеевич до последнего оставался на посту, принимал больных, оказывал им помощь, помогал коллегам в проведении операций. Но болезнь оказалась безжалостной, забрала от нас, из семьи Великого человека, прекрасного врача, достойного сына своей Родины, - гласит некролог на сайте 25-й больницы, подписанный главврачом медучреждения Мариной Королевой.

Эльбрус Дзахоев родился 8 апреля 1945 года. В возрасте 23 лет он получил диплом по специальности «Врач-лечебник» Северо-Осетинского государственного медицинского института. Сразу же начал работать футбольного клуба «Спартак» из Орджоникидзе. Затем его пригласили в Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Минздрава РСФСР, который находился в Москве. В мае 1977 году Эльбрус Сергеевич переехал в Волгоград, где начал трудиться в поликлинике №4 травматологом. Он был по-настоящему увлечен травматологией, постоянно учился. Стремление к новым знаниям побудили Эльбруса Дзахоева поступить в клиническую ординатуру на кафедру травматологии и ортопедии. В 1981 году он стал сотрудником городской клинической больницы скорой медицинской помощи, выезжал врачом к пациентам в бригадах неотложки. Спустя год Эльбрус Сергеевич перевелся в травматологическое отделение, а в 1989 году возглавил его.

Коллеги Эльбруса Дзахоева отмечают, что он был блестящим мастером в спортивной травме. Он лечил и возвращал в большой спорт футболистов «Ротора», гандболисток «Динамо», игроков волейбольного «Динамо», олимпийского чемпиона по гребле Максима Опалева. За плечами Эльбруса Сергеевича было множество часов операций. Он никогда не отказывал людям, которые обращались к нему в трудную минуту.

Эльбруса Дзахоева не стало в 23 часа 30 минут 14 ноября. Предположительно, причиной смерти стал коронавирус. У известного врача остались жена, дети и внуки.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Эльбруса Дзахоева.