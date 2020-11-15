«Пиво футболу не повредит»: гендиректор «Ротора» поддерживает возвращение продажи пенного напитка на стадионах страны

Фото: СК "Ротор"

Уже не первый год околофутбольная общественность спорит: нужно ли возвращать продажу пива на российских стадионах, где играют в футбол? Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский считает, что нет ничего плохого, что на аренах болельщики будут смотреть матчи с кружкой пенного в руках. На чемпионате мира в 2018 году продажа ведь была. На всех стадионах страны любой зритель мог выбрать как алкогольное, так и безалкогольное пиво. И пьяных фанов никто не видел.

- Футбол - большой праздник, пиво не повредит, - приводит слова Андрея Рекечинского «Спорт-экспресс».

Гендиректор волгоградского клуба считает, что кто хочет «усугубить», может сделать это и до матча. А на самом стадионе вряд ли можно дойти до пьяного состояния. Зато продажа пива может привлечь дополнительное число болельщиков на арены, говорит Андрей Рекечинский. Только в условиях антиковидных ограничений сейчас не каждый желающий может попасть на футбол. Но все-таки пандемия когда-нибудь должна закончиться. Когда это произойдет, 45-тысячную «Волгоград Арену» надо будет заполнять. Функционер также отмечает, что бокал пива можно купить на любом стадионе мира.

- Лучше, если болельщики придут на стадион и спокойно выпьют несколько бокалов пива.

Отметим, в России запретили продажу пива на стадионах в 2005 году. В ноябре этого года Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий реализацию пенных напитков. Пока на аренах можно продавать только безалкогольное пиво.

А Андрей Рекечинский также высказался о возможном введении со следующего сезона РПЛ паспортов болельщиков на подобии документов Fan ID, которые действовали для зрителей на чемпионате мира. По словам гендиректора сине-голубых, эта система повысит безопасность на аренах и лишит возможности подделывать билеты. Но вводить паспорта болельщиков нужно постепенно, дать этой идее «время на адаптацию».

- Сначала на добровольной основе, а потом какой-то срок. Легче будет идентифицировать болельщиков, не будет поддельных билетов.