Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 ноября: снова 4 смерти за сутки

В Волгоградской области 15 ноября коронавирусом заболели 224 человека, 4 пациента умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Все большее число волгоградцев сталкиваются лицом к лицу с коронавирусом. Несмотря на все ограничительные меры, ковид ежедневно ставит рекорды по приросту пациентов. В Волгоградской области 15 ноября цифры не рекордные, но все равно очень тревожные – 224 новых случаев коронавируса. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионе за время пандемии 23 629 официально заболевших человек. В России сегодня 22 572 новых случая ковида в 85 региона. Всего с марта вирус подхватили 1 925 825 россиян. В Волгоградской области второй день подтверждаются по 4 смерти от COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгоградской области к 15 ноября 2020 года.

Статистика с сайта Стопкоронавирус.рф

После подтвержденных сегодня четырех случаях смерти от коронавируса число жертв в Волгоградской области достигло 248. Ковид продолжает убивать жителей региона, несмотря на все усилия медиков.

При этом в большинстве случаев волгоградцам удается победить коронавирус. Выздоровели после болезни 21 706 жителей Волгоградской области. За последние сутки 344 человека забрали выписки по завершению лечения или закрыли больничные листки.

С новой недели в Волгоградской области вводятся новые ограничения по коронавирусу. Согласно изменениям в распоряжении губернатора, до 29 ноября продлевается обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. С 16 ноября нельзя спускать маски с носа на подбородок – индивидуальные средства защиты нужно носить правильно. Также дети не смогут находиться в торговых центрах без родителей.