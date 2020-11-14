Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 ноября: 234 заболевших и 4 смерти

Более 23 тысяч жителей Волгоградской области заразились новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 23 тысяч жителей Волгоградской области заразились новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Большинство из них благополучно победили болезнь, однако регулярный прирост в настоящее время бьет рекорды: как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на утро 14 ноября в регионе прибавилось 234 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего в России за эти сутки заболели 22 702 человека. При этом у четверти зараженных нет никаких кинических проявлений. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгоградской области к 14 ноября 2020 года.

Фото: Яндекс. Статистика.

Помимо резкого роста числа больных, растет и смертность. Несмотря на все старания врачей, а они работают круглые сутки, сегодня сообщили о 4 летальных случаях. От ковида скончались 42-летняя жительница Камышина, 57-летний мужчина из Жирновского района, 67-летний волгоградец и 84-летняя волжанка. Всего в регионе умерли 244 волгоградца.

Но есть и хорошая статистика – выписанных пациентов становится все больше. Так, сегодня домой отправились 395 человек, которые полностью вылечились. Всего же медики спасли жизни более 21 тысячи инфицированных. Однако Волгоградская область была и остается в двадцатке лидеров по числу зараженных.