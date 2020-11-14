Под Волгоградом в ковидном госпитале коронавирусный больной покончил с собой

Мужчину лечили от коронавируса, но убила его вовсе не болезнь. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии. Фото: Юлия Данильченко

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 ноября в Светлоярском районе Волгоградской области: в инфекционном отделении ЦРБ нашли мертвым 87-летнего пациента. Мужчина скончался от ножевого ранения.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, в больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19 его госпитализировали 29 октября. С 8 по 11 ноября он попал в реанимацию, а затем снова в палату инфекционного отделения. Тогда уже прогнозы были благополучные, пациент шел на поправку.

В ночь трагедии медсестра несколько раз заходила к больным, все было нормально. Однако в около четырех часов ночи мужчина уже умер. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Известно, что погибший высказывал соседям по палате, что не хочет быть обузой для родных.

Напомним, это не первый случай, когда в ковидном госпитале пациент кончает жизнь самоубийством. В конце октября в больнице Кировского района трагически погиб 60-летний волгоградец.