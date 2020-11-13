Ни корпоративов, ни вечеринок: в Волгоградской области запретили массовые празднества на работе

В этом году встречать новый год будем в тесном семейном кругу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, в пятницу 13 ноября, в «коронавирусное» постановление, которое определяет в последние полгода порядок жизни в Волгоградской области, внесли очередные коррективы. Ограничения продлевают и ужесточают.

В частности, для людей в возрасте старше 65 лет продлили рекомендованный режим самоизоляции до 29 ноября сего года. А это значит, что без лишней надобности им лучше из дома не выходить. Действие их льготных проездных билетов все также приостановлено (с 10 октября и до особого распоряжения).

Все остальные жители региона тоже понимают, что и для них попустительств не будет. Так и есть. Кроме того, уже сегодня становится ясным, что новогодние праздники волгоградцы проведут в тесных семейных кругах. И без предновогодних корпоративов. В данном постановлении четко указано: «Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоративных мероприятий (торжеств, банкетов, праздников и прочих массовых гуляний)».

Напомним, что банкеты и празднества с участием большого количества людей запрещены и в волгоградских заведениях общепита. «Комендантский час» для них тоже не отменили, а это значит, что они продолжат работать только до 23.00. К счастью, в остальное время они могут быть заполнены на 50% (а не 25%, как ужесточили в Москве).