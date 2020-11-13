«Он боялся, что болен ковидом, запер нас и требовал госпитализации»: фельдшер из Волгограда рассказала об угрозах от пациентов

Некоторые пациенты угрожают сотрудникам бригады скорой помощи расправой, требуя госпитализации. Фото: Юлия Данильченко

В одну смену она принимает сотни вызовов в «Клинической станции скорой медицинской помощи», а потом спешит на дежурство на подстанцию №3 в Центральном районе Волгограда, где вместе с бригадой выезжает к пациентам. Фельдшер Изабель Хайлова, несомненно, имеет полное представление о работе врачей в разгар коронавирусной пандемии. А это не только спасение чужих жизней, но и своей собственной. Все чаще пациенты с подозрением на COVID-19 буквально угрожают врачам, требуя госпитализации, делают медиков заложниками неприятных ситуаций. Приходится вызывать полицию. Изабель рассказала «Комсомолке», с какими трудностями ей и ее коллегам приходится сталкиваться.

ЗАКРЫЛ ДВЕРЬ И ТРЕБОВАЛ ОТВЕЗТИ В БОЛЬНИЦУ

Изабель мало спит и отдыхает – смена за сменой на двух работах, и все ради пациентов. Но те не всегда отвечают благодарностью.

- Однажды мы приехали на вызов к мужчине. Он был в панике, болел несколько дней, испугался, что ковид. На фоне рассказов от окружающих, что все умирают, он решительно настроился, что надо ехать. При этом состояние было стабильное, температура невысокая, сатурация замечательная, никаких показаний для госпитализации. Мы объяснили, что передадим его в поликлинику, но мужчина стал настаивать, закрыл дверь и не выпускал нас.

Пришлось уговаривать, успокаивать, объяснять, что все будет хорошо.

- В тот раз обошлось без полиции, он сам нас выпустил, - улыбается фельдшер.

Но нередко паника вызывает у людей, которым отказывают в госпитализации, агрессию. Сотрудникам бригады угрожают в том числе физическим насилием, иногда приходится вызывать правоохранительные органы, чтобы успокоить буйных пациентов и привести их в чувство. Вообще врачи оснащены видеокамерами, но их неудобно прикреплять к костюмам.

- Сейчас число таких случаев увеличилось. Люди в состоянии паники, очень боятся. Обиды нет, нельзя обижаться на людей, которые болеют. Пытаемся доступно объяснить, рассказать, что так делать нельзя.

ДРУГИЕ ПАЦИЕНТЫ СКРЫВАЮТ КОВИД ИЛИ «УМИРАЮТ»

Бывают обратные случаи, когда пациенты наоборот скрывают, что у них коронавирус, что они выезжали отдыхать или контактировали с больными. Диспетчеру врут насчет температуры и других признаков нового вируса.

- Причина вызова – просто плохо, например, головокружение, давление. Люди почему-то боятся признаться, что могут болеть ковидом. Приехав к такому человеку без средств индивидуальной защиты, мы становимся контактными и не работаем две недели. Конечно, боимся сами заболеть, - признается Изабель.

Другие наглеют и сообщают диспетчеру, что человек без сознания, вот-вот умрет.

- Мы мчимся с мигалками, приходим, а у пациента 37,5. Просто хотел, чтобы скорая приехала быстро. Был случай, когда другому человеку нужно было сделать ЭКГ, а в поликлинику идти лень – вызвали неотложку, - делится случаями из практики фельдшер. – Надеемся, что население будет серьезнее относиться к нашей работе. Ведь в этот момент кто-то другой действительно умирает, а мы снимем ЭКГ.