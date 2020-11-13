Заберите меня в больницу: почему волгоградцам с коронавирусом отказывают в госпитализации

В диспетчерской кипит работа. Большинство звонков - от температурящих. Фото: Юлия Данильченко

«Скорая приехала поздно или отказались госпитализировать» – пожалуй, самые частые жалобы волгоградцев после «в аптеке нет лекарств». Однако каждый из нас забывает, что врачи сегодня – единственные люди, которые действительно работают на износ и подвергают свою жизнь опасности. «Комсомолка» побывала в «Клинической станции скорой медицинской помощи», которая обслуживает Волгоград, Волжский, Камышин и Михайловку. В святая святых – диспетчерской мы узнали, как и кто распределяет вызовы.

ТРИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В БОЛЬНИЦУ

Совместная работа больниц, поликлиник и станций скорой помощи – живой организм. Информация о выписке здоровых пациентов и госпитализации новых обновляется каждые четыре часа, цифры меняются постоянно. На сегодняшний день из коечного фонда свободными остаются около двух тысяч мест. Но работа врачей кипит круглосуточно без выходных.

- Из-за коронавируса изменилась специфика оказания медицинской помощи, когда врачам приходится выезжать в средствах индивидуальной защиты. Отчасти это затрудняет работу, в том числе приходится тратить время на надевание СИЗ. Врачи и весь медперсонал – это люди, привыкшие преодолевать трудности. Мы работаем практически в прежнем режиме, но в условиях новой коронавирусной инфекции, - рассказал «КП-Волгоград» директор ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олег Ярыгин.

Изменилась и работа отдела госпитализации пациентов.

- В настоящее время создан отдел медицинской эвакуации, который контролирует наличие свободных мест на территории Волгоградской области в ковидных госпиталях. В соответствии с маршрутизацией мы осуществляем госпитализацию по медицинским показаниям и назначению врача. Не просто, когда пациент хочет этого, а строго по инструкциям, - объясняет Олег Ярыгин.

Разработаны специальные рекомендации, которым следуют медики, когда приезжают на вызов. Даже если человек очень просит отвезти его в больницу, но у него только невысокая температура и больше нет никаких соматических патологий, то его оставят лечиться амбулаторно. Даже при диагнозе COVID-19 при хорошем самочувствии можно принимать препараты дома. Но некоторые отчаянно рвутся на больничную койку, ругаются, едва ли не умоляют или ведут себя неадекватно. В таких случаях фельдшерам приходится объяснять принципы своей работы.

- Порядок госпитализации четкий. Это отработанная система. Есть три показателя, которые необходимы для госпитализации пациента: сатурация (меньше 95), частота дыхания (в покое свыше 22 экскурсий грудной клетки в минуту) и температура (выше 38,5 свыше трех суток). При этом есть экстренные вызовы и неотложные. На первые мы обязаны приехать в течение 20 минут, на остальные в порядке очереди вызовов.

Но все зависит от конкретного случая. Если диабет, проблемы с сердцем, есть другие хронические заболевания, то смотрят по ситуации: например, сочетание высокого сахара и жара – повод для госпитализации.

ЧЕМ ОСНАЩЕНА СКОРАЯ?

У каждого автомобиля скорой помощи одинаковая комплектация. Разве что в реанимобиле может быть дополнительное оборудование. В салоне есть целлофановая защита аппаратов для санитарной обработки.

В карете скорой помощи есть портативный аппарат ИВЛ. Фото: Юлия Данильченко

- У нас есть полный комплект защитных костюмов. Так же имеются индивидуальные средства защиты слизистой, кожных покровов, дверных ручек и прочего. Так, этот автомобиль оснащен ИВЛ, который подключен к кислородному баллону. Имеется портативный аппарат ИВЛ, - исполняющий обязанности старшего фельдшера подстанции №7 Михаил Савенков показывает красный чемоданчик, - его можно взять с собой и на месте произвести необходимые манипуляции. Вот дефибриллятор, бактерицидный облучатель, который используем для обработки салона.

Более 130 бригад работают в «Клинической станции скорой медицинской помощи» в круглосуточном режиме. Машин еще больше – частично их направляют в поликлиники, которые также подключены к работе с пациентами.

КТО И КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТ ВЫЗОВЫ

В диспетчерской тепло, светло и в целом приятная атмосфера. Специалисты принимают один вызов за другим и ни на минутку не могут отвлечься. Они собирают первичную информацию: что случилось, где, в каком состоянии человек. Все заносится в автоматизированную систему управления.

- Вызовы имеют категории срочности. Мы занимается их распределением, - рассказала старший врач скорой помощи Ирина Дудина.

На мониторе карточка, которую заполняют сотрудники. Среди основной информации (ФИО, адреса, контактов) есть графа – повод. Именно от повода зависит срочность вызова – экстренный он будет или неотложный. Коронавирус – лишь один из них и далеко не самый главный. Среди основных: ДТП, в том числе с поездом, пожары, взрывы, захват заложников, случаи в самолете, на водном и железнодорожном транспорте, угроза на производстве и прочее. Если речь о дорожном происшествии, то скорая приедет моментально.

- Это касается людей без сознания, умирающих детей или задыхающихся. Лишь после таких пациентов обслуживаем температурящих. У них тоже есть категории срочности: если теряет сознание, не может дышать – в первую очередь, - делится своей работой Ирина Дудина.

Если у волгоградца невысокая температура, то ему придется подождать или вызвать терапевта на дом, что гораздо проще. Да и человек с ножевым ранением объективно острее нуждается в помощи.

- В случае, когда пациенту с температурой необходима госпитализация, то дальше его распределяют в специальные отделения, в зависимости от того, подтвержден ковид или под вопросом, - говорит Ирина Дудина.

Признается: еще недавно вызовов было очень много, но сейчас заметно сократилось. Связано это с подключением поликлиник и студентов. Бывает, за сутки 500-600 вызовов передают терапевтам. То есть эти пациенты могут спокойно лечиться в домашних условиях.

ОТДЕЛ ЭВАКУАЦИИ

Отдел эвакуации – этот тот отдел, который был создан именно для распределения жителей Волгоградской области с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Это подготовленная команда, которая трудится изо дня в день, чутко и профессионально подходя к своей работе.

Отдел эвакуации распределяет коронавирусных пациентов по госпиталям. Фото: Юлия Данильченко

- Мы собираем информацию о наличии свободных мест, изучаем информацию о заболевании пациента – есть ли сопутствующие патологии. На основании этого направляем в многопрофильный стационар, где точно окажут необходимую медицинскую помощь, - рассказала заведующая отдела Валентина Михайловна. – Работаем и с санавиацией, и с консультационным центром на базе больницы №25.

То есть принцип такой: если пациент – сердечник, его направят в кардиоцентр.

- Но, если ковид положительный, при этом человек чувствует себя хорошо, не проживает в общежитии или с людьми 65+, он может остаться дома. Однако даже при хорошем самочувствии с коронавирусом и сопутствующим хроническим заболеванием мы предлагаем госпитализацию.

Сотрудники станции подчеркивают, что их работа заключается в оказании помощи. Однако нередко пациенты паникуют и вступают в конфликт, приходится быть еще и психологами.