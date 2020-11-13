В волгоградском облздраве рассказали кому, когда и как должны делать тесты на ковид

Сделать тест на ковид в идеале должны в первый же день обращения человека, если у него имеются признаки ОРВИ, гриппа или коронавируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По мере роста числа заболевших коронавирусом растет и число тех, кто «заранее» боится ковида. COVID-19 породил пандемию страха. И среди волгоградцев такие тоже есть: они бегут делать КТ и тесты, едва у них поднялась температура. Сейчас на сайте волгоградского облздрава появился документ, в котором расписано, как в идеале должны оказывать медпомощь в нынешний период людям с признаками ОРВИ, гриппа, ковида или пневмонии. Когда, кому и как должны делать КТ и тесты.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ИЛИ ПЦР

В документе сказано, что забор биоматериала должны осуществлять при первичном же обращении, если у человека имеются признаки ОРВИ, гриппа, коронавируса или внебольничной пневмонии. Причем вне зависимости от того, пришел человек в медучреждение или вызвал врача на дом. Кстати, если вызов от терпературящего человека поступил в колл-центр, или на телефон регистратуры, или через портал госуслуг, он считается неотложным. А «скорая» помощь, согласно приказу Минздрава России, должна приезжать не позднее, чем через два часа с момента вызова.

Если заболевшему волгоградцу больше 50-ти лет, то ему должны сделать экспресс-тест. У людей до 50 лет берут мазки для проведения ПЦР-исследования.

Если тест подтвердил ковид, то контрольные замеры делают не ранее 10-го дня с начала заболевания и до получения двух отрицательных тестов.

РЕНТГЕН ИЛИ КТ

Делать рентген людям, у которых уже лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, не рекомендовано.

- Стандартная рентгенография имеет низкую чувствительность в выявлении начальных изменений в первые дни заболевания, и не может применяться для ранней диагностики, - сказано в приказе облздрава.

КТ делать целесообразоно только в срок не ранее 3 дней с начала заболевания.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОСТКОВИДНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Лечить пациентов с ковидом начинают сразу же. Причем, если волгоградец лечится амбулаторно, то врач поликлиники должен ежедневно мониторить состояние пациента в режиме телефонной связи. При ухудшении состояния человека, врач должен прийти к нему на осмотр в тот же день.

К человеку, которого выписали из стационара на долечивание домой после лечение коронавируса, должен в тот же день явиться врач для осмотра и назначения дальнейшей медикаментозной терапии. Волонтеры-медики должны ежедневно обзванивать этих пациентов и интересоваться их самочувствием.

- У пациентов с диагнозом COVID-19, не имеющих при выписке из стационара двух отрицательных тестов, контрольное исследование проводится уже на дому, - гласит приказ.

После выписки пациентов, тяжело переболевших ковидом, ставят на диспансерный учет и с динамическим наблюдением за человеком в сроки через 3, 6 и 12 месяцев.