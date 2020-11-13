В Волгограде начали делать «бархатный» путь для скоростного трамвая

Рельсы и шпалы разобрали до "Автоцентра". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На конечной скоростного трамвая ВГТЗ на севере Волгограда тишина и запустение. Людей нет, лишь торчат пеньки от спиленных и ветки обрезанных деревьев. До весны здесь трамваи не ходят. Именно с этого участка начали масштабное обновление ветки СТ. Чуть дальше слышен шум тяжелой техники. Рельсы и шпалы уже разобрали от кольца на «ВГТЗ» до «Автоцентра», до станции «Хлебозавод» выровняли земляное полотно. Рабочие МУП «Северное» приступили к формированию основания для нового «бархатного» пути, по которому вскоре побегут новенькие трамваи.

Тяжелая техника работает в районе "Хлебозавода". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В целом проект, к которому мы сейчас приступили, - это лишь часть планов администрации по модернизации транспортной инфраструктуры. В будущем, мы надеемся, проект получит развитие на все трамвайные сети и приобретение нового подвижного состава, как трамваев, так и электробусов с динамической подзарядкой. Электробусы с автономным ходом позволят сделать троллейбусную сеть более автономной и обеспечить электротранспортом другие районы города, которые на сегодня остались без него, - отмечает заместитель руководителя департамента городского хозяйства Сергей Комлев.

На кольце СТ пока еще лежат рельсы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Деревья вдоль трамвайной линии пришлось вырубить. В последнее время здесь все сильно заросло, а любой электротранспорт подразумевает охранную зону, будь то трамвай или электричка. Когда уложат новые рельсы и шпалы, должны обновить и остановки, и зеленую зону вокруг. А пока рабочие на одном участке разбирают старые пути, на другом тяжелая техника снимает слой грунта, далее на подготовленное полотно укладывают земляной балласт и геотекстиль, который будет разделять материалы и отводить воду. Все это делают разные бригады параллельно, чтобы минимизировать временные затраты. Вскоре к ним присоединятся и укладчики нового пути.

Деревья вдоль пути вырубили, часть обрезали. После вдоль пути высадят новые но с учетом охранной зоны. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Реконструкция линии СТ предусматривает полную замену трамвайных путей от конечной «ВГТЗ» до начала северного тоннеля у «Европы сити молл» на улице Землянского. На первом этапе сделают участок до «Монолита». По плану завершить его должны в марте 2021 года. Новые рельсы общей протяженностью 21 километр уложат по более прямому пути, избегая криволинейных участков, где трамвай вынужден притормаживать. Путь будет «бархатным», с использованием технологии бесшовных рельс и специальных шпал с особыми зажимами – без болтов, которые постоянно приходилось подтягивать. Скоростной трамвай станет еще более скоростным и практически бесшумным за счет специального шумозащитного покрытия. Обещают строители, что не будет и болтанки, которая порядком раздражает пассажиров волгоградского метротрама после замены чешских вагонов на этой ветке на более современные.

Здесь рельсы обрываются. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В этом году мы планируем освоить 300 миллионов рублей, которые постановлением правительства подписаны на выполнение работ первого этапа, - отмечает Сергей Комлев. – Всего же на путь скоростного трамвая предусмотрено 1,5 миллиарда рублей и еще 850 миллионов – на контактную сеть. Это будет полная модернизация инфраструктуры наземного участка маршрута.

Обновят и все расположенные на наземном участке линии скоростного трамвая переезды, более 21 километра контактной сети, остановочные пункты. Заменят и систему водоотведения, в том числе насосы в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе, который затапливало во время ливней после ЧМ-2018. Тогда трамваи не ходили два дня.

Самосвалы вывозят остатки старого пути. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Следующим этапом станет обновление подземки. А еще мэрия планирует закупить для линии СТ современные трехсекционные трамваи с более высокой скоростью и комфортом, а также пониженным уровнем шума.

Сейчас все стыки рельс сварены. И когда трамвай идет по линии, получается характерный стук. С новыми рельсами и шпалами такого не будет. Бесшовный рельс подразумевает. что через каждые 12 метров нет стыка, по которому бьет колесная пара. Подрядчик будет использовать специальный вид сварки, который позволит сделать рельсы идеально ровными, словно они цельные.

- Для нашей организации это огромный толчок вперед, потому что будут применены новые современные технологии, будет новый путь и контактная сеть, которые позволят увеличить скорость на данном участке, снизить уровень шума, обезопасить пассажиров, - считает генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Константин Шостак.

Заменят в ходе реконструкции и систему локомотивной связи, которая не позволяет вагонам сближаться на линии. Также разрабатывается проект реконструкции энергосистемы - модернизируют тяговые подстанции и кабельные линии, идущие к контактной сети. В планах и продление линии СТ до Спартановки.

Пока же до весны скоростной трамвай ходит по укороченному маршруту от «Ельшанки» до «Монолита». На остальном участке пути для пассажиров пустили больше троллейбусов.