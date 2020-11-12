Электросчетчик в квартире установят энергетики

В будущем не нужно будет снимать показания счетчика – прибор это будет делать сам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние месяцы вступило в силу множество изменений в законодательство, касающихся установки, обслуживания и эксплуатации индивидуальных счетчиков электроэнергии. Специалисты инспекции госжилнадзора Волгоградской области рассказали о новшествах.

ПРИБОР УЧЕТА ЗАМЕНЯТ БЕСПЛАТНО

Раньше обязанность по установке, обслуживанию и ремонту приборов учета электрической энергии лежала на потребителе. С 1 июля это должны делать энергетические компании. В квартирах установят или заменят счетчики гарантирующие поставщики, в частном секторе - сетевые организации.

- С потребителей снимается вся ответственность за поверку приборов учета. Но остается обязанность следить за сохранностью счетчика, если он установлен в их зоне ответственности, например, в квартире или на земельном участке. Затраты, которые ранее несли потребители, теперь будут нести энергетические компании, - поясняют в госжилнадзоре.

СЧЕТЧИКИ БУДУТ УМНЫМИ

Еще одна новинка в сфере ЖКХ – это умные приборы учета, которые сами будут передавать показания энергетикам. Владелец дома/квартиры также сможет снять показания онлайн.

Пока это не обязательно. А вот с 1 января 2022 года компании должны будут устанавливать только такие интеллектуальные счетчики. При этом потребитель не сможет выбирать модель прибора, которую ему поставят.

- Интеллектуальные приборы учета фиксируют уровень напряжения и частоту, позволяя таким образом потребителям следить за качеством электроэнергии, - отмечают инспекторы.

Еще один плюс такого новшества - возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учета. То есть волгоградцы смогут заменить привычный способ расчета платы, например, на тариф день/ночь. Коснется все это только электросчетчиков.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если у вас вышел из строя электросчетчик, у прибора истек срок эксплуатации или межповерочный интервал, оформить заявку на замену прибора учета волгоградцы смогут в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Для этого можно:

- позвонить в контакт-центр по телефону (8442) 96-07-03;

- подать заявку через личный кабинет на сайте energosale34.ru.

Согласно Правилам №354, установку (замену) счетчика электроэнергии в многоквартирном доме поставщик должен провести в срок не позднее 6 месяцев с даты истечения межповерочного интервала, срока эксплуатации или получения заявки о неисправности прибора.

При этом при начислении платы за электричество с 1 июля повышающий коэффициент 1,5 не применяется. А сама плата начисляется по нормативу.

НОВЫЕ КРИТЕРИИ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

Еще одно изменение законодательства касается наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального прибора учета. С 26 сентября техническую возможность признают отсутствующей, если во время обследования найдут хотя бы один из критериев. Обследование в МКД проводит гарантирующий поставщик, а в домовладении - сетевая организация. Есть или отсутствует техническая возможность установки прибора учета, указывают в акте.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ О ПОВЕРКЕ

Также с 24 сентября изменились правила поверки счетчиков. Электронная запись в реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений теперь единственное юридически значимое подтверждение результатов поверки приборов учета. Это касается не только электросчетчиков, но и водомеров.