Какие автодетали россияне чаще всего покупают онлайн

Фото: Волга-Раст.

По статистике, на руках россиян сегодня находится более 30 миллионов автомобилей, чей возраст превышает 10 лет, и которыми владельцы сегодня вынуждены пользоваться весьма активно - машина в период эпидемии остается одним из наиболее безопасных средств передвижения в городе. Естественно, растет пробег, износ узлов и механизмов, число ремонтов и спрос на автозапчасти.

Согласно все той же статистике, россияне стали покупать комплектующие для подержанных автомобилей чаще на 25% по сравнению с 2019 годом. И все чаще это — онлайн-покупка запчастей для авто на специализированных сайтах, так как в условиях эпидемии она максимально безопасна.

Автозапчасти онлайн: рейтинг популярности

Статистика интернет-магазинов автозапчастей позволяет обозначить некоторые общие тенденции спроса на комплектующие и определить, что готовы покупать автолюбители онлайн, а какие группы автодеталей не готовы доверить алгоритмам удаленной продажи.

Чаще всего владельцы частных авто заказывают в интернет-магазинах детали подвески и тормозной системы. Это неудивительно, если учесть, что большинство узлов подвески (опоры, стойки, амортизаторы), тормозные колодки и диски подвергаются максимальным механическим и температурным нагрузкам, страдают от плохого качества дорожных покрытий и интенсивно изнашиваются при езде в городском цикле.

Кроме того, такие запчасти — чаще всего, типовые для каждой модели авто, имеют соответствующую кодировку и маркировку. Единственное, что остается выбрать автовладельцу — конкретного производителя и страну производства, оригинальные или аналоговые изделия. Из общей массы комплектующих, запчасти этих групп составляют более четверти всех заказов (26%).

Автоаккумуляторы и лобовые стекла также пользуются повышенным спросом в интернет-магазинам (особенно, если есть доставка товаров до двери заказчика). Изделия типовые, используются интенсивно, изнашиваются быстро. Аккумуляторы вырабатывают свой ресурс и могут быть только заменены, а стекло в любой момент может быть разбито или повреждено на дороге (его целостность важна при прохождении техосмотра).

Фото: Волга-Раст.

Комплектующие для системы зажигания (катушки, свечи розжига) — также типовые изделия, которые достаточно часто выходят из строя из-за неправильно выставленного зажигания и запуска двигателя, перепадов температур, залива, замыканий проводки, некачественного топлива и т. д. Практически каждый четвертый водитель хотя бы раз за последние полгода приобретал эти запчасти онлайн.

Аналогичная статистика и по системе охлаждения — 24% онлайн-покупок. Охлаждение (в том числе востребованные вентиляторы и термостаты) работает под постоянными нагрузками, особенно, если автомобиль эксплуатируется в холодное время или на полевых дорогах и бездорожье.

Также каждая четвертая покупка запчастей для авто-онлайн — это расходники. Топливные и воздушные фильтры, работающие в системе подачи горючего и охлаждения, являются типовыми для каждой модели автомобиля и должны регулярно меняться в процессе плановых ТО и при покупке машины с рук.

Фото: Волга-Раст.

Около 20% онлайн-заказов запчастей в среднем — это элементы рулевого управления, топливной и выхлопной системы, детали трансмиссии. Большая часть изделий металлические, потому изнашиваются реже, а для старых моделей машин могут не подходить. Поэтому в Интернете их покупают чуть реже, как, кстати и доступные элементы электропроводки.

Реже всего (не более 18% покупок) автолюбители покупают онлайн те комплектующие, которые не только имеют определенную функциональность, считаются элементами внешнего и внутреннего декора автомобиля, и остаются «видимыми» при установке. В частности, колесные диски с колпаками и шины, автоаксессуары, элементы декора и тюнинга, которые требуют выбора с учетом внешнего вида товара и вкуса автолюбителя, покупают в интернет-магазинах намного реже.

Фото: Волга-Раст.

Автозапчасти онлайн в Волгограде

Онлайн-покупка автозапчастей в Интернете — это удобно, недорого, быстро и безопасно. На специализированных коммерческих сайтах обычно представлен широкий ассортимент автокомплектующих разных производителей (оригинальные и аналоговые), есть описания, маркировка, сервис онлайн-оплаты и услуги доставки.

Однако важно не только качество и количество предлагаемой номенклатуры автозапчастей, выбор продукции разных стран производства и брендов, но также надежность, профессионализм и авторитет самого интернет-магазина, уровень сервиса и объем предлагаемых услуг, подготовленность сотрудников и их умение обслуживать клиентов грамотно и полезно. Поэтому, выбирая торговую площадку для покупки комплектующих к своему авто, всегда внимательно изучайте продавца!

В Волгограде достойным внимания автолюбителей онлайн-магазином автозапчастей является магазин автомобильного холдинга «Волга-Раст». Компания занимается продажей новых автомобилей и автомобилей с пробегом в кредит и лизинг, страхованием транспортных средств, автосервисными работами и кузовным ремонтом, а также продажей оригинальных комплектующих для широкого модельного ряда авто VW, Audi, Skoda, Renault, Honda, Suzuki, Seat и еще 40 автобрендов.

В каталоге магазина комплектующих представлен широкой ассортимент:

- запчастей для ТО (полный модельный ряд от более 45 брендов);

- шины и колесные диски;

- автомобильные аккумуляторы всех типов;

- минеральные и синтетические моторные масла Shell и VAG;

- автоаксессуары.

Выбор запчастей прост: в каталоге есть встроенная система поиска комплектующих по марке, модели и комплектации авто, году выпуска. Автозапчасти оригинальны, сертифицированы, соответствуют заявленным характеристикам, имеют фирменную упаковку и гарантию производителя.

Заказать и оплатить запчасти для автомобилей можно непосредственно в каталоге магазина. Любые вопросы и консультации по телефону: (8442)26-48-48, доставка купленных товаров — в любую точку России. В Волгограде купленные комплектующие можно установить на автомобиль на наших фирменных СТО на выгодных условиях.