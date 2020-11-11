Доля СБП достигла четверти от всех переводов клиентов ВТБ

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При этом еще в начале года она не превышала 4%. Всего в январе-октябре этого года клиенты ВТБ совершили в рамках СБП 13,7 млн переводов на 87,6 млрд рублей, что более чем в 6 раз превышает результат за весь 2019 год.

С начала 2020 г. число пользователей СБП в ВТБ выросло в 5 раз, превысив 1,8 млн человек. Рекордным месяцем по объему операций стал октябрь – число исходящих переводов составило 3,6 млн на 21,5 млрд рублей. По сравнению с сентябрем спрос на СБП вырос у клиентов ВТБ на четверть, а с начала года – уже в 10 раз.

Средний чек исходящих переводов составляет около 7 тыс. рублей, входящих – 8,5 тыс. рублей. Максимальная сумма перевода в СБП для клиентов ВТБ составляет 50 тыс. рублей за одну операцию, ежемесячный лимит - 300 тыс. рублей.

«Доля СБП в общем числе переводов среди наших клиентов стала резко расти во второй половине этого года – еще в мае она не достигала и 10%, а в сентябре уже превысила 20% и достигла четверти в октябре. Конечно, такой рост имеет свои пределы, т.к. объем P2P-операций и переводов внутри ВТБ остается весьма существенным. Но мы рассчитываем, что сервисы СБП обгонят по объему переводы с карты на карту в течение ближайших трех лет. Этому будут способствовать удобство платежей, активная работа других банков в рамках проекта и продолжение тренда на отказ от карт как системы расчета и переход полностью на цифровые сервисы», – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. Для клиентов ВТБ были запущены переводы между физлицами, оплата покупки в торговой точке через QR-коды, реализована возможность возврата денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или услуги.